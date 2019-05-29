2019-05-29T11:54:09+03:00
Общество

Автобус на Орешек в Рязани пустят в первый день лета

Интервал движения – каждые полчаса
Антон КОНОВАЛОВ
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С 1 июля, когда официально открывается купальный сезон, в Рязани между площадью Свободы и Ореховым озером начнут курсировать автобусы. Интервал их движения – 34 минуты, сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что обслуживать летний маршрут будет низкопольный НЕФАЗ, приспособленный для перевозок маломобильных граждан и работающий на газе.

Напомним, троллейбусную контактную сеть в Лесопарке демонтировали весной 2018 года, оборудовав там пешеходную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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