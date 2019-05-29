Автобус на Орешек в Рязани пустят в первый день лета
Интервал движения – каждые полчаса
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С 1 июля, когда официально открывается купальный сезон, в Рязани между площадью Свободы и Ореховым озером начнут курсировать автобусы. Интервал их движения – 34 минуты, сообщает пресс-служба администрации города.
Уточняется, что обслуживать летний маршрут будет низкопольный НЕФАЗ, приспособленный для перевозок маломобильных граждан и работающий на газе.
Напомним, троллейбусную контактную сеть в Лесопарке демонтировали весной 2018 года, оборудовав там пешеходную зону.
ИСТОЧНИК KP.RU