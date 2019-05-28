2019-05-28T06:36:30+03:00
Общество

В Рязани к купальному сезону откроют шесть городских пляжей

Сейчас спецкомиссия проверяет объекты на их готовность к приему отдыхающих
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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27 мая члены межведомственной комиссии начали осматривать городские пляжи, чтобы определить, готовы они к купальному сезону или еще стоит повременить. Как отмечает пресс-служба администрации Рязани, в этом сезоне будут работать шесть городских пляжей: на озере Ореховое, в Солотче на реке Старица около санатория «Старица» и на Лысой горе, а также три купальных зоны на Борковских карьерах №№1, 2, 3.

Ранее специально обученные люди уже обследовали и очистили дно и прибрежные территории пляжей, взяли пробы воды и песка на анализ.

На официальных пляжах организуют работу медицинского пункта и дежурство спасателей и полиции, подготовят необходимые плавсредства для спасения людей, установят урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты.

Власти Рязани просят отдыхающих: соблюдать чистоту и порядок на пляжах, не загрязнять водоемы, выбрасывать мусор в специальные контейнеры и урны, не купаться в пьяном состоянии и ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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