В Рязани к купальному сезону откроют шесть городских пляжей
27 мая члены межведомственной комиссии начали осматривать городские пляжи, чтобы определить, готовы они к купальному сезону или еще стоит повременить. Как отмечает пресс-служба администрации Рязани, в этом сезоне будут работать шесть городских пляжей: на озере Ореховое, в Солотче на реке Старица около санатория «Старица» и на Лысой горе, а также три купальных зоны на Борковских карьерах №№1, 2, 3.
Ранее специально обученные люди уже обследовали и очистили дно и прибрежные территории пляжей, взяли пробы воды и песка на анализ.
На официальных пляжах организуют работу медицинского пункта и дежурство спасателей и полиции, подготовят необходимые плавсредства для спасения людей, установят урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты.
Власти Рязани просят отдыхающих: соблюдать чистоту и порядок на пляжах, не загрязнять водоемы, выбрасывать мусор в специальные контейнеры и урны, не купаться в пьяном состоянии и ночью.
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ИСТОЧНИК KP.RU