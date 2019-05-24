2019-05-24T13:02:06+03:00
Общество

В Кадомском районе определились с началом купального сезона

После очистки дна водоемов специалисты выдали разрешение на работу пляжей
Яков РЫКОВ
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С 1 июня в Кадомском районе начинается купальный сезон. Местные власти уже определили места массового отдыха и купания на озере Белое и озере Щучье в поселке Кадом, в селе Четово на реке Ермишь, на озере Шаровское в Кущапинском сельском поселении, а также на реке Мокша в Котелинском сельском поселении.

Водолазы обследовали и очистили дно водоемов, взяли пробы воды и песка для анализа. После технического освидетельствования пляжа в Кадоме, специалисты выдали заключение: «Использование разрешается».

Пляж укомплектован постом и спасательным имуществом, оборудован кабинкой для переодевания, лавочками, мусорным контейнером и туалетом. Кроме того, установлены границы заплыва и детской купальни.

Время работы общественного спасательного поста на пляже: с 11:00 – 19:00 часов, без обеда, без выходных.

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Всего по области таких водоемов почти полсотни (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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