Пляжи Рязани готовят к 1 июня – в этот день сезон откроют официально
Всего по области таких водоемов почти полсотни
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
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В пятницу, 17 мая, на Ореховом озере Рязани работали водолазы – обследовали дно водоема. Аналогичные проверки сейчас идут по всей области: специалисты работают на пляжах, которые числятся таковыми официально. Их, напомним, 49, семь из которых принадлежат детским оздоровительным лагерям.
По информации пресс-службы Главного Управления МЧС России по Рязанской области, техническое освидетельствование пляжей региона планируют завершить до 30 мая. Открытие всех пляжей области намечено на один день – 1 июня.
Спасатели напоминают, что в необорудованных местах лучше не купаться.
ИСТОЧНИК KP.RU