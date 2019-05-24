Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
Открытие пляжа и мест массового отдыха на озере Ласковское перенесли на 15 июня, сообщает пресс-служба администрации Рязанского района. По данным властей, причина переноса — очистка водоема, которой занимается региональное минприроды.
«Для обеспечения безопасности отдыхающих до 15 июня купание на озере Ласковское Заборьевского сельского поселения запрещено», — говорится в сообщении.
Напомним, купальный сезон на озере Ласковское должен был начаться 1 июня, как и во многих других районах области.
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ИСТОЧНИК KP.RU