2019-05-24T17:20:27+03:00
Общество

Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили

На водоеме водолазы чистят дно. Жителям областного центра придется потерпеть
Александр РАДЫГИН
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Открытие пляжа и мест массового отдыха на озере Ласковское перенесли на 15 июня, сообщает пресс-служба администрации Рязанского района. По данным властей, причина переноса — очистка водоема, которой занимается региональное минприроды.

«Для обеспечения безопасности отдыхающих до 15 июня купание на озере Ласковское Заборьевского сельского поселения запрещено», — говорится в сообщении.

Напомним, купальный сезон на озере Ласковское должен был начаться 1 июня, как и во многих других районах области.

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После очистки дна водоемов специалисты выдали разрешение на работу пляжей (подробнее).

Пляжи Рязани готовят к 1 июня – в этот день сезон откроют официально

Всего по области таких водоемов почти полсотни (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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