В рязанской колонии строгого режима оборудовали детскую площадку
На прилегающей к исправительной колонии строгого режима № 5, расположенной в селе Клекотки Скопинского района, установили детскую площадку. Об этом сообщает УФСИН России по Рязанской области.
«Администрация колонии позаботилась о том, чтобы детям, приезжающим с родственниками осужденных на длительные свидания, было комфортно», — говорится в сообщении.
Фото: УФСИН России по Рязанской области.
Игровое оборудование для детей полностью изготовили на производственной зоне учреждения. Все кузнечно-сварочные и лакокрасочные работы сделали заключенные.
Как отметили в региональном УФСИН, родители в ожидании свидания могут занять детей веселыми играми. Для малышей оборудовали песочницы, лестницы, качели и турники.
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ИСТОЧНИК KP.RU