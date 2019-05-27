2019-05-27T11:21:57+03:00
Общество

В рязанской колонии строгого режима оборудовали детскую площадку

В ожидании длительного свидания с отцами-заключенными дети могут поиграть в песочнице
Александр РАДЫГИН
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Фото: УФСИН России по Рязанской области.Фото: УФСИН России по Рязанской области.
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На прилегающей к исправительной колонии строгого режима № 5, расположенной в селе Клекотки Скопинского района, установили детскую площадку. Об этом сообщает УФСИН России по Рязанской области.

«Администрация колонии позаботилась о том, чтобы детям, приезжающим с родственниками осужденных на длительные свидания, было комфортно», — говорится в сообщении.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Игровое оборудование для детей полностью изготовили на производственной зоне учреждения. Все кузнечно-сварочные и лакокрасочные работы сделали заключенные.

Как отметили в региональном УФСИН, родители в ожидании свидания могут занять детей веселыми играми. Для малышей оборудовали песочницы, лестницы, качели и турники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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