Рязанские заключенные досрочно сдали ЕГЭ на четверки и тройки
В ИК-1 общего режима, расположенной в поселке Центральный Милославского района, шесть осужденных досрочно сдали ОГЭ и ЕГЭ. Все они обучались в вечерней общеобразовательной школе, уточняет пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.
Перенос сроков государственной итоговой аттестации стал возможен в связи с освобождением данных лиц из мест лишения свободы по отбытию наказания.
Все учащиеся прошли испытания по русскому языку и математике, а ученик 9 класса еще по двум предметам – обществознанию и химии.
«Результатами проверки остались довольны и выпускники, и преподаватели. Количество баллов, которые смогли набрать осужденные, соответствует оценкам «хорошо» и «удовлетворительно», — говорится в сообщении.
Как отметили заключенные, получение аттестата – уникальная возможность по-новому построить свою жизнь после освобождения.
ИСТОЧНИК KP.RU