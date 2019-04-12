Рязанские заключенные досрочно сдали ЕГЭ на четверки и тройки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-12T12:03:56+03:00

Все осужденные скоро выйдут на свободу и планируют начать новую жизнь

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В ИК-1 общего режима, расположенной в поселке Центральный Милославского района, шесть осужденных досрочно сдали ОГЭ и ЕГЭ. Все они обучались в вечерней общеобразовательной школе, уточняет пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Перенос сроков государственной итоговой аттестации стал возможен в связи с освобождением данных лиц из мест лишения свободы по отбытию наказания.

Все учащиеся прошли испытания по русскому языку и математике, а ученик 9 класса еще по двум предметам – обществознанию и химии.

«Результатами проверки остались довольны и выпускники, и преподаватели. Количество баллов, которые смогли набрать осужденные, соответствует оценкам «хорошо» и «удовлетворительно», — говорится в сообщении.

Как отметили заключенные, получение аттестата – уникальная возможность по-новому построить свою жизнь после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU