2019-03-19T12:36:50+03:00
Общество

Сергей Шаргунов посетил рязанскую колонию

Писатель подарил библиотеке исправительного учреждения свои книги
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
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Депутат Госдумы, писатель и журналист Сергей Шаргунов посетил исправительную колонию № 5 в рязанском поселке Стенькино. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В рамках визита политик рассказал осужденным о писательской и журналистской деятельности и ответил на вопросы аудитории.

Отбывающих наказание интересовали прототипы литературных героев произведений Шаргунова «1993» и «Свои», его взгляд на раскол в православной церкви, судьба совместного проекта с писателем Захаром Прилепиным «Свободная пресса» и оценка творчества современных отечественных литераторов.

Также гость посетил карантинное отделение в жилой зоне и храм святителя Николая Чудотворца, расположенный на территории колонии. В завершении визита Сергей Шаргунов подарил библиотеке учреждения свои книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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