Под Рязанью обесточили ТЦ «Каскад» — дело дошло до антимонопольной службы

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-24T07:47:44+03:00

Из-за аварии на трансформаторной подстанции в торговый центр в Рыбном перестала поступать электроэнергия

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Рязанское УФАС рассмотрело дело по факту препятствования ЗАО «Стройсервис» перетоку электрической энергии в торговый центр «Каскад» в городе Рыбное, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ЗАО «Стройсервис» владеет трансформаторной подстанцией, к которой присоединен торговый центр. В ноябре 2018 года поставка электроэнергии в ТЦ прекратилась из-за аварийной ситуации на трансформаторной подстанции. Но никаких действий для ее восстановления собственник объекта не предпринял. В результате владельцу торгового центра пришлось обратиться за новым технологическим присоединением к АО «Рязанская областная электросетевая компания».

Как отметили в антимонопольной службе, ЗАО «Стройсервис» является владельцем объекта электросетевого хозяйства, поэтому ему запрещено препятствовать перетоку электрической энергии через свои объекты, а также требовать плату за переток.

Рассмотрев дело, должностное лицо рязанского УФАС пришло к выводу, что руководство ЗАО совершило административное правонарушение. Но поскольку компания «Стройсервис» является субъектом малого и среднего предпринимательства и впервые совершило административное правонарушение, то наказание в виде штрафа заменено на предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU