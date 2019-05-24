2019-05-24T07:47:44+03:00
Общество

Под Рязанью обесточили ТЦ «Каскад» — дело дошло до антимонопольной службы

Из-за аварии на трансформаторной подстанции в торговый центр в Рыбном перестала поступать электроэнергия
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанское УФАС рассмотрело дело по факту препятствования ЗАО «Стройсервис» перетоку электрической энергии в торговый центр «Каскад» в городе Рыбное, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ЗАО «Стройсервис» владеет трансформаторной подстанцией, к которой присоединен торговый центр. В ноябре 2018 года поставка электроэнергии в ТЦ прекратилась из-за аварийной ситуации на трансформаторной подстанции. Но никаких действий для ее восстановления собственник объекта не предпринял. В результате владельцу торгового центра пришлось обратиться за новым технологическим присоединением к АО «Рязанская областная электросетевая компания».

Как отметили в антимонопольной службе, ЗАО «Стройсервис» является владельцем объекта электросетевого хозяйства, поэтому ему запрещено препятствовать перетоку электрической энергии через свои объекты, а также требовать плату за переток.

Рассмотрев дело, должностное лицо рязанского УФАС пришло к выводу, что руководство ЗАО совершило административное правонарушение. Но поскольку компания «Стройсервис» является субъектом малого и среднего предпринимательства и впервые совершило административное правонарушение, то наказание в виде штрафа заменено на предупреждение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Антимонопольщики запретили оставлять касимовский «Водоканал» без энергоснабжения

УФАС направило в адрес РЭСК предостережение о недопустимости введения ограничений поставки электричества (подробнее).

После обращения рязанцев УФАС проверит законность продажи элитной земли

Участки леса вот-вот уйдут с молотка, но руки люди не опускают (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы