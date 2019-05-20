2019-05-20T14:38:11+03:00
Общество

После обращения рязанцев УФАС проверит законность продажи элитной земли

Участки леса вот-вот уйдут с молотка, но руки люди не опускают
Мария БЛИНОВА
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20 мая жители села Заборье подали жалобу в Рязанское Управление Федеральной антимонопольной службы. Причина: намеченная на 22 мая продажа с аукциона трех участков леса, расположенного рядом с Заборьем.

Здесь разрешено строить санатории, аквапарки и т.п., однако люди боятся не этих объектов, а того, что новый владелец попросту вырубит лес и возведет на его месте элитное жилье.

Заявление в УФАС подали с просьбой проверить действия администрации Заборьевского сельского поселения, которая и организует торги. Антимонопольный орган сразу же назначил заседание по рассмотрению жалобы – оно пройдет в пятницу, 24 мая.

Кстати, местные жители уже писали письма с двумя сотнями подписей и отправляли их губернатору, главе района и в природоохранную прокуратуру. Однако пока это не помогло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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