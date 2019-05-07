Антимонопольщики запретили оставлять касимовский «Водоканал» без энергоснабжения

СЕГОДНЯ 06:33 2019-05-07T06:41:47+03:00

УФАС направило в адрес РЭСК предостережение о недопустимости введения ограничений поставки электричества

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Антимонопольная служба выдала предостережение Рязанской энергосбытовой компании (РЭСК) о недопустимости введения ограничений поставки электрической энергии в отношении касимовского «Водоканала», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 18 апреля РЭСК направила в адрес муниципального предприятия уведомления о планируемом ограничения поставки электричества в отношении водозаборов, канализационных насосных станций, очистных сооружений, артезианской скважины и других.

Так как действиями поставщика может быть создана угроза прекращения водоснабжения и водоотведения в городе Касимов УФАС и предостерегло РЭСК о планируемых мерах.

«Потребление электрической энергии в ограниченном режиме может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU