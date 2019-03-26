Взаимные неплатежи могут оставить рязанский райцентр без воды

Касимов может остаться без воды. Взаимные претензии и неплатежи, являющиеся рычагами давления в споре хозяйствующих субъектов, могут сильно осложнить жизнь жителей самого крупного райцентра Рязанской области.

Касимовский «Водоканал» ныне стал частной структурой. Теперь за ХВС отвечает ООО «Касимовская коммунальная компания» («ККК»). Отметим, что "Водоканал" уже четвертый год проходит процедуру банкротства, ныне им руководит конкурсный управляющий Михаил Хачатурян. Правопреемник сейчас предъявляет претензии к муниципальному предприятию «Касимовсервис», ведающему подачей горячей воды и тепла в дома и на предприятия города.

- Прошла ревизия всех приборов учета, относящихся к тепловым сетям – на них нет пломб, стало быть это фикция, - заявил нам источник из «Касимовской коммунальной компании» . – Также была проверена вся техническая документация. По приблизительным подсчетам, «Касимовсервис» за поставку нами холодной воды платит примерно 3-5% от реального потребления. «ККК» не может рассчитаться с ресурсоснабжающей организацией за поставку электричества – если нам его отключат, жители Касимова останутся без воды. Компания готова подписать договор с «Касимовсервис», но при условии приведения в норму приборов учета и всей документации.

С позицией «ККК» категорически не согласен и.о. главы администрации города Анатолий Гущин:

- Компания фактически не платит с декабря за электричество. Долг – 5 миллионов. До этого, когда работали две частные фирмы в структуре «Водоканала», такого не было. В ноябре была создана эта фирма, которая ныне отвечает за водоснабжение и водоотведение в городе. То, что они не платят за электричество, руководство мотивирует отсутствием денег. В частности, неплатежами «Касимовсервис», хотя доля потребления холодной воды этим предприятием составляет не более 15%. Сумма, которую должны тепловые сети за поставку воды, составляет примерно 300 тысяч рублей. Будет договор - заплатит.

Вячеслав Гущин гвоврит, что "Касимовсервис" готов платить.Фото: Павел АВЕРИН

27 марта на коммунальные объекты в Касимове выезжает с целью всесторонней проверки конкурсный управляющий Михаил Хачатурян. Ситуация находится на контроле регионального министерства ТЭК и ЖКХ.