2019-05-23T14:00:23+03:00
Политика

Депутат облдумы: Правовых сложностей для возвращения прямых выборов мэра в Рязани нет

Лидер регионального отделения партии, предложившей изменения в Устав города, прокомментировал ситуацию вокруг законопроекта
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В Рязани продолжается дискуссия вокруг возвращения прямых выборов мэра и наделения всенародно избранного градоначальника полномочиями главы муниципального образования. Выпущен официальный релиз с заседания комитета, члены которого инициативу поддержали. В тексте, в том числе, отражена позиция начальника правового управления Рязгордумы Александра Посельского:

- Проект решения противоречит действующему законодательству, - считает он. - В частности, законом Рязанской области от 14.11.2014 №78-ОЗ «О порядке формирования представительных органов и о порядке избрания глав муниципальных образований Рязанской области» предусматривается, что глава муниципального образования избирается представительным органом из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

Участвовавшие в заседании депутаты парировали, что с соответствующим законопроектом можно выйти в региональный парламент. И они в своем мнении не одиноки:

- Если инициатива будет вынесена на публичные слушания и там поддержана, это действительно потребует внесения изменений в ряд нормативных актов на областном уровне. Однако это нормальный законотворческий процесс, и никаких сложностей я не вижу, - заявил «Комсомолке» депутат Рязанской областной Думы, лидер рязанских «справедливороссов» Сергей Пупков.

Парламентарий еще раз акцентировал внимание на поддержке проекта предложенных его однопартийцами изменений в Устав города Рязани представителями конкурирующих политических сил. Как сообщает пресс-служба гордумы, «за» проголосовали Надежда Дремина («Единая Россия»), Алексей Захаров, Эвелина Волкова (оба – КПРФ), Павел Ахунов, Никита Усачев (оба – ЛДПР).

По мнению Пупкова, человек, управляющий городом, где проживает половина населения области, «должен быть облечен соответствующим доверием» людей, и единственный способ – это прямые выборы. Также депутат подчеркнул, что юридические препятствия, на которых делает упор Посельский, он сам и должен помогать устранять.

- Правовое управление обслуживает депутатский корпус, и, если принято решение двигаться в этом направлении, то оно должно приложить все усилия, чтобы оказать содействие, подготовить необходимые документы, а не чинить препятствия, - считает Пупков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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