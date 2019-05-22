Возвращение прямых выборов мэра Рязани поддержал комитет гордумы
22 мая в Рязанской городской Думе на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике обсудили инициативу о возвращении прямых выборов мэра. Предлагаемые фракцией «Справедливая Россия» изменения в Устав города Рязани подразумевают также передачу всенародно избранному градоначальнику статуса главы муниципального образования (сейчас это председатель представительного органа власти).
Напомним, с 2004 года главу администрации Рязани назначают местные депутаты – по результатам специальной конкурсной процедуры.
Члены профильного комитета пятью голосами против трех поддержали проект изменений, причем среди тех, кто был «за», оказались представители не только СР, КПРФ, ЛДПР, но и «Единой России». Впрочем, сторонникам возврата прямых выборов пока нельзя быть уверенными в успехе:
- Внесение изменений в Устав требует проведения публичных слушаний, вопрос о назначении которых будет рассматриваться уже на следующем заседании комитета. Как оно пройдет, предсказать невозможно, - прокомментировал «Комсомолке» член профильного комитета, депутат от фракции КПРФ Алексей Захаров.
Есть и юридическое «но». Во время обсуждения начальник правового управления Думы Александр Посельский настаивал, что предложенная инициатива противоречит региональному законодательству, и получил ответ, что в областной парламент тоже можно выйти с соответствующим законопроектом.
Заседание думского комитета по регламенту, вопрос о выборах мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU