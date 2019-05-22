2019-05-22T15:37:25+03:00
Политика

Возвращение прямых выборов мэра Рязани поддержал комитет гордумы

Но процедура не так проста – необходимо предложить изменения в региональный парламент и провести публичные слушания
Сергей ЛАЗУТИН
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22 мая в Рязанской городской Думе на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике обсудили инициативу о возвращении прямых выборов мэра. Предлагаемые фракцией «Справедливая Россия» изменения в Устав города Рязани подразумевают также передачу всенародно избранному градоначальнику статуса главы муниципального образования (сейчас это председатель представительного органа власти).

Напомним, с 2004 года главу администрации Рязани назначают местные депутаты – по результатам специальной конкурсной процедуры.

Члены профильного комитета пятью голосами против трех поддержали проект изменений, причем среди тех, кто был «за», оказались представители не только СР, КПРФ, ЛДПР, но и «Единой России». Впрочем, сторонникам возврата прямых выборов пока нельзя быть уверенными в успехе:

- Внесение изменений в Устав требует проведения публичных слушаний, вопрос о назначении которых будет рассматриваться уже на следующем заседании комитета. Как оно пройдет, предсказать невозможно, - прокомментировал «Комсомолке» член профильного комитета, депутат от фракции КПРФ Алексей Захаров.

Есть и юридическое «но». Во время обсуждения начальник правового управления Думы Александр Посельский настаивал, что предложенная инициатива противоречит региональному законодательству, и получил ответ, что в областной парламент тоже можно выйти с соответствующим законопроектом.

Заседание думского комитета по регламенту, вопрос о выборах мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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