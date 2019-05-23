2019-05-23T08:27:30+03:00
Общество

Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи-хирурги

Сервис по поиску работу проанализировал среднемесячные заработные платы
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты врачей-хирургов в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата врача-хирурга в Рязани составляет 49 тысяч рублей.

Для примера, в соседних городах хирурги получают следующие зарплаты:

- Владимир – 47 тысяч рублей;

- Тула – 50 тысяч рублей;

- Липецк и Тамбов – 43 тысяч рублей;

- Москва - 85 тысяч рублей в месяц.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Главврачи в Рязанской области зарабатывают до 153 тысяч рублей в месяц

Минздрав опубликовал средние зарплаты главных врачей региона (подробнее).

Рязаньстат: в регионе за год выросла средняя зарплата, но не у всех

Служба государственной статистики привела данные по заработной плате за первый квартал этого года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы