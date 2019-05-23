Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи-хирурги
Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты врачей-хирургов в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата врача-хирурга в Рязани составляет 49 тысяч рублей.
Для примера, в соседних городах хирурги получают следующие зарплаты:
- Владимир – 47 тысяч рублей;
- Тула – 50 тысяч рублей;
- Липецк и Тамбов – 43 тысяч рублей;
- Москва - 85 тысяч рублей в месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU