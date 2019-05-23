Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи-хирурги

23 Май 08:27 2019-05-23T08:27:30+03:00

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Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты врачей-хирургов в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата врача-хирурга в Рязани составляет 49 тысяч рублей.

Для примера, в соседних городах хирурги получают следующие зарплаты:

- Владимир – 47 тысяч рублей;

- Тула – 50 тысяч рублей;

- Липецк и Тамбов – 43 тысяч рублей;

- Москва - 85 тысяч рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU