Рязаньстат: в регионе за год выросла средняя зарплата, но не у всех

15 Май 16:31 2019-05-15T16:31:45+03:00

Служба государственной статистики привела данные по заработной плате за первый квартал этого года

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Стала известна средняя заработная плата в Рязанской области в первом квартале в 2019 года по отдельным видам экономической деятельности. По данным региональной службы государственной статистики, в сравнении с первым кварталом прошлого года средняя зарплата рязанцев выросла на 4,1% и составила 30 816 рублей.

Несмотря на то, что зарплата работников финансовой и страховой сфер снизилась на 2,1%, она остается самой высокой — 49, 804 рублей. Снизилась средняя зарплата и у представителей научно-технической сферы на 4,8% и составила 37 398 рублей.

Во всех остальных видах экономической деятельности зарплаты только росли:

- информация и связь — 43 764 рубля (+2,6%);

- обрабатывающие производства — 34 482 рубля (+4,4%);

- транспортировка и хранение — 33 644 (+3%);

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцобеспечение — 32 480 рублей (+1,8%);

- здравоохранение и соцуслуги — 29 704 рубля (+2,8%);

- образование — 26 251 рубль (+4,5%);

- торговля, ремонт авто-мототехники — 25 539 рублей (+4,2%);

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство — 25 110 рублей (+8,7%).

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ИСТОЧНИК KP.RU