2019-05-07T16:16:57+03:00
Общество

Главврачи в Рязанской области зарабатывают от 44 до 153 тысяч рублей в месяц

Минздрав опубликовал средние зарплаты главных врачей региона
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Министерство здравоохранения Рязанской области опубликовало среднемесячные заработные платы главных врачей больниц региона за 2018 год.

Согласно приведенным данным, самая большая зарплата у главврача кожно-венерологического диспансера Елены Большаковой — 153 124 рубля, самая маленькая у главного врача Сараевской больницы Павла Шейдорова — 44 239 руб.

Список остальных руководителей медучреждений Рязанской области:

Касимовский межрайонный медицинский центр, главврач Виктор Бардин — 75 529 рублей;

Консультативно-диагностический центр, главврач Владимир Бирюков — 74 520 рублей;

Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств, начальник Нина Буданова — 89 948 рублей;

Михайловская межрайонная больница, главврач Владимир Бухов — 80 679 рублей;

Городская детская поликлиника №3, главврач Алла Бурдукова — 86 794 рублей;

Кадомская районная больница, и.о. главврача Любовь Бырочкина — 55 595 рублей;

Городская клиническая больница №10, главврач Ольга Быстрова — 93 297 рублей;

Городская клиническая больница №4, главврач Сергей Викулин — 92 831 рубль;

Рыбновская районная больница, главврач Юрий Гуреев — 80 516 рублей;

Областной клинический кардиологический диспансер, главврач Александр Данилов — 96 201 рубль;

Рязанский детский санаторий памяти Ленина, главврач Елена Ермакова — 78 932 рубля;

Медицинский центр «Резерв», директор Михаил Ефимов — 53 878 рублей;

Областной наркологический диспансер, главврач Наталья Жукова — 116 809 рублей;

Спасская районная больница, главврач Михаил Миронов — 51 358 рублей;

Ермишинская районная больница, и.о. главврача Максим Зотов — 46 853 рубля;

Городской клинический родильный дом №1, главврач Владислав Зотов — 67 432 рубля;

Городская детская поликлиника №2, главврач Елена Калинина — 84 537 рублей;

Старожиловская районная больница, главврач Виталий Карагаев — 53 229 рублей;

Александро-Невская районная больница, главврач Геннадий Кинякин — 79 950 рублей;

Чучковская районная больница, главврач Александр Кисляков — 65 234 рубля;

Шацкая межрайонная больница, главврач Марина Колчева — 63 046 рублей;

Сасовский межрайонный медицинский центр, и.о. главврача Юлия Колчева — 63 629 рублей;

Городская поликлиника №14, главврач Виктор Коновалов — 54 085 рублей;

Бюро судебно-медицинской экспертизы, начальник Николай Крупнов — 80 543 рубля;

Областная детская клиническая больница имени Дмитриевой, главврач Инна Лебедева — 110 154 рубля;

Городская станция скорой медицинской помощи, главврач Игорь Задоя — 118 228 рублей;

Рязанский медицинский колледж, директор Наталья Литвинова — 104 257 рублей;

Шиловская межрайонный медицинский центр, главврач Татьяна Манакина — 85 748 рублей;

Городской клинический родильный дом №2, главврач Галина Мартынова — 108 256 рублей;

Городская клиническая больница №8, главврач Александр Миров — 97 081 рубль;

Шацкая психиатрическая больница, главврач Любовь Морина — 79 558 рублей;

Областной клинический противотуберкулезный диспансер, главврач Марина Муравьева — 121 396 рублей;

Городская поликлиника №2, главврач Олег Нагибин — 86 431 рубль;

Сапожковская районная больница, главврач Юрий Новиков — 48 054 рубля;

Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, главврач Наталья Осычная — 103 150 рублей;

Областной клинический перинатальный центр, главврач Елена Петрова — 113 724 рубля;

Стоматологическая поликлиника №1, главврач Владимир Пешков — 88 820 рублей;

Милославская районная больница, главврач Владимир Руденко — 49 282 рубля;

Областной клинический онкологический диспансер, главврач Михаил Рязанцев — 130 157 рублей;

Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий, главврач Илья Симонов — 76 335 рублей;

Поликлиника завода «Красное знамя», главврач Андрей Сливин — 65 514 рубля;

Областная клиническая больница имени Семашко, главврач Людмила Сорокина — 118 289 рублей;

Городская поликлиника №12, главврач Татьяна Ступина — 76 552 рубля;

Детская стоматологическая поликлиника №1, главврач Ольга Суровцова — 98 286 рублей;

Городская детская поликлиника №6, главврач Светлана Сущенко — 84 390 рублей;

Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер, главврач Сергей Сысоев — 45 879 рублей;

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, главврач Сергей Тарасенко — 123 019 рублей;

Скопинский межрайонный медицинский центр, главврач Виталий Терехин — 71 712 рублей;

Женская консультация №1, главврач Александр Терещенко — 82 409 рублей;

Дезинфекционная станция, главврач Елена Филатова — 54 803 рубля;

Городская клиническая больница №11, главврач Виктор Филимонов — 102 634 рубля;

Рязанская межрайонная больница, главврач Ираида Филина — 85 939 рублей;

Областная клиническая больница, главврач Дмитрий Хубезов — 94 190 рублей;

Клепиковская районная больница, главврач Галина Цыганова — 70 249 рублей;

Ряжский межрайонный медицинский центр, главврач Виктор Чадин — 70 597 рублей;

Новомичуринская межрайонная больница, главврач Наталья Черницына — 86 985 рублей;

Кораблинская межрайонная больница, главврач Елена Чиликина — 81 424 рубля;

Областная станция переливания крови, главврач Михаил Чирко — 67 677 рублей;

Городская детская поликлиника №7, главврач Наталья Шарапина — 84 975 рублей;

Рязанский дом ребенка, главврач Елена Шатская — 102 515 рублей;

Городская клиническая поликлиника №6, главврач Светлана Шашкова — 55 691 рубль;

Городская больница №5, главврач Иван Юдин — 96 186 рублей;

Городская детская поликлиника №1, главврач Светлана Якимушкина — 78 202 рубля;

Областная клиническая психиатрическая больница имени Баженова, главврач Андрей Яковлев — 115 974 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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