Главврачи в Рязанской области зарабатывают от 44 до 153 тысяч рублей в месяц
Министерство здравоохранения Рязанской области опубликовало среднемесячные заработные платы главных врачей больниц региона за 2018 год.
Согласно приведенным данным, самая большая зарплата у главврача кожно-венерологического диспансера Елены Большаковой — 153 124 рубля, самая маленькая у главного врача Сараевской больницы Павла Шейдорова — 44 239 руб.
Список остальных руководителей медучреждений Рязанской области:
Касимовский межрайонный медицинский центр, главврач Виктор Бардин — 75 529 рублей;
Консультативно-диагностический центр, главврач Владимир Бирюков — 74 520 рублей;
Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств, начальник Нина Буданова — 89 948 рублей;
Михайловская межрайонная больница, главврач Владимир Бухов — 80 679 рублей;
Городская детская поликлиника №3, главврач Алла Бурдукова — 86 794 рублей;
Кадомская районная больница, и.о. главврача Любовь Бырочкина — 55 595 рублей;
Городская клиническая больница №10, главврач Ольга Быстрова — 93 297 рублей;
Городская клиническая больница №4, главврач Сергей Викулин — 92 831 рубль;
Рыбновская районная больница, главврач Юрий Гуреев — 80 516 рублей;
Областной клинический кардиологический диспансер, главврач Александр Данилов — 96 201 рубль;
Рязанский детский санаторий памяти Ленина, главврач Елена Ермакова — 78 932 рубля;
Медицинский центр «Резерв», директор Михаил Ефимов — 53 878 рублей;
Областной наркологический диспансер, главврач Наталья Жукова — 116 809 рублей;
Спасская районная больница, главврач Михаил Миронов — 51 358 рублей;
Ермишинская районная больница, и.о. главврача Максим Зотов — 46 853 рубля;
Городской клинический родильный дом №1, главврач Владислав Зотов — 67 432 рубля;
Городская детская поликлиника №2, главврач Елена Калинина — 84 537 рублей;
Старожиловская районная больница, главврач Виталий Карагаев — 53 229 рублей;
Александро-Невская районная больница, главврач Геннадий Кинякин — 79 950 рублей;
Чучковская районная больница, главврач Александр Кисляков — 65 234 рубля;
Шацкая межрайонная больница, главврач Марина Колчева — 63 046 рублей;
Сасовский межрайонный медицинский центр, и.о. главврача Юлия Колчева — 63 629 рублей;
Городская поликлиника №14, главврач Виктор Коновалов — 54 085 рублей;
Бюро судебно-медицинской экспертизы, начальник Николай Крупнов — 80 543 рубля;
Областная детская клиническая больница имени Дмитриевой, главврач Инна Лебедева — 110 154 рубля;
Городская станция скорой медицинской помощи, главврач Игорь Задоя — 118 228 рублей;
Рязанский медицинский колледж, директор Наталья Литвинова — 104 257 рублей;
Шиловская межрайонный медицинский центр, главврач Татьяна Манакина — 85 748 рублей;
Городской клинический родильный дом №2, главврач Галина Мартынова — 108 256 рублей;
Городская клиническая больница №8, главврач Александр Миров — 97 081 рубль;
Шацкая психиатрическая больница, главврач Любовь Морина — 79 558 рублей;
Областной клинический противотуберкулезный диспансер, главврач Марина Муравьева — 121 396 рублей;
Городская поликлиника №2, главврач Олег Нагибин — 86 431 рубль;
Сапожковская районная больница, главврач Юрий Новиков — 48 054 рубля;
Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, главврач Наталья Осычная — 103 150 рублей;
Областной клинический перинатальный центр, главврач Елена Петрова — 113 724 рубля;
Стоматологическая поликлиника №1, главврач Владимир Пешков — 88 820 рублей;
Милославская районная больница, главврач Владимир Руденко — 49 282 рубля;
Областной клинический онкологический диспансер, главврач Михаил Рязанцев — 130 157 рублей;
Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий, главврач Илья Симонов — 76 335 рублей;
Поликлиника завода «Красное знамя», главврач Андрей Сливин — 65 514 рубля;
Областная клиническая больница имени Семашко, главврач Людмила Сорокина — 118 289 рублей;
Городская поликлиника №12, главврач Татьяна Ступина — 76 552 рубля;
Детская стоматологическая поликлиника №1, главврач Ольга Суровцова — 98 286 рублей;
Городская детская поликлиника №6, главврач Светлана Сущенко — 84 390 рублей;
Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер, главврач Сергей Сысоев — 45 879 рублей;
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, главврач Сергей Тарасенко — 123 019 рублей;
Скопинский межрайонный медицинский центр, главврач Виталий Терехин — 71 712 рублей;
Женская консультация №1, главврач Александр Терещенко — 82 409 рублей;
Дезинфекционная станция, главврач Елена Филатова — 54 803 рубля;
Городская клиническая больница №11, главврач Виктор Филимонов — 102 634 рубля;
Рязанская межрайонная больница, главврач Ираида Филина — 85 939 рублей;
Областная клиническая больница, главврач Дмитрий Хубезов — 94 190 рублей;
Клепиковская районная больница, главврач Галина Цыганова — 70 249 рублей;
Ряжский межрайонный медицинский центр, главврач Виктор Чадин — 70 597 рублей;
Новомичуринская межрайонная больница, главврач Наталья Черницына — 86 985 рублей;
Кораблинская межрайонная больница, главврач Елена Чиликина — 81 424 рубля;
Областная станция переливания крови, главврач Михаил Чирко — 67 677 рублей;
Городская детская поликлиника №7, главврач Наталья Шарапина — 84 975 рублей;
Рязанский дом ребенка, главврач Елена Шатская — 102 515 рублей;
Городская клиническая поликлиника №6, главврач Светлана Шашкова — 55 691 рубль;
Городская больница №5, главврач Иван Юдин — 96 186 рублей;
Городская детская поликлиника №1, главврач Светлана Якимушкина — 78 202 рубля;
Областная клиническая психиатрическая больница имени Баженова, главврач Андрей Яковлев — 115 974 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU