Работники культуры Спасского района зарабатывают до 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-19T14:24:08+03:00

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Больше всех в сфере культуры Спасского района зарабатывает директор муниципального учреждения дополнительного образования «Спасская детская школа искусств», а среди унитарных предприятий — директор хлебокомбината. Данные по зарплатам предоставила районная администрация.

Итак, информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий за 2018 год:

- МУП «Спасский хлебокомбинат»: директор — 38 094,57 рубля; главный бухгалтер — 35 694,21 рубля.

- МКП «Ижевское коммунальное хозяйство Спасского муниципального района: директор — 32 333,33 рубля; главный бухгалтер — 27 480,50 рублей.

- МКП «Водосток Спасского муниципального района»: директор — 31 920,63 рублей; главный бухгалтер — 20 346,75 рублей.

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений сферы культуры за 2018год:

- Муниципальное учреждение культуры «Единая клубная система»: директор — 46 395,58 рублей; главный бухгалтер — 41 819,23 рублей.

- Центральная библиотека Спасского района: директор — 38 034,82 рубля; заместитель директора — 33 536,63 рублей; заместитель директора по работе с детьми — 32 345,15 рублей; главный бухгалтер — 33 280,25 рублей.

- Спасский историко-археологический имени Вагнера: директор — 35 709,30 рублей.

- Спасская детская школа искусств: директор — 51 429,99 рублей; главный бухгалтер — 15 988,97 рублей.

- Ижевская детская школа искусств: директор — 39 802,93 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU