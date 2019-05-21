Экс-начальницу рязанской почты осудили за хищение из кассы 100 тысяч рублей
В Шиловском районном суде вынесли приговор бывшему начальнику отделения почтовой связи, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие и суд установили, что с 26 марта по 20 июня 2018 года из кассы почтового отделения Дудкино Шиловского почтамта начальник ОПС похитила более 101 тысячи рублей.
Приговором суда теперь уже бывшей начальнице почты назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск «Почты России» на сумму 101 032 рубля 88 копеек.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками уголовного процесса.
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ИСТОЧНИК KP.RU