2019-03-12T12:16:38+03:00
Общество

Сотрудницу рязанской почты будут судить за присвоение платежей за свет и газ

Ее обвиняют в присвоении почти 100 тысяч рублей
Мария БЛИНОВА
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В селе Захарово будут судить начальницу отделения почтовой связи, которая обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба Михайловского районного суда.

Согласно обвинению, с мая по октябрь 2017 года эта сотрудница, принимая от жителей платежи за электроэнергию и газ, не вносила деньги в кассу отделения почты. По версии правоохранительных органов, в общей сложности начальница присвоила порядка 97 тысяч рублей.

Дело суд рассмотрит 18 марта в Захарове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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