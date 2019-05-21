Отдаленную рязанскую деревушку соединили с большой землей понтонным мостом
В селе Демушкино Сасовского района установили понтонный мост через реку Мокша, сообщает администрация муниципалитета. Мост соединяет отдаленную деревню Липовку с остальной частью района.
Напомним, 87-метровый мост в Сасовском районе открыли летом 2016 года.
СПРАВКА «КП»
Липовка расположена в 27 километрах к северу-востоку от города Сасово, на берегу правобережного озера-старицы реки Мокши. Только два населенных пункта Сасовского района расположены на правобережье — Мыс Доброй Надежды и Липовка.
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ИСТОЧНИК KP.RU