2019-05-21T12:52:19+03:00
Общество

Отдаленную рязанскую деревушку соединили с большой землей понтонным мостом

В Сасовском районе установили 87-метровое сооружение
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Скопинского района.Фото: администрация Скопинского района.
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В селе Демушкино Сасовского района установили понтонный мост через реку Мокша, сообщает администрация муниципалитета. Мост соединяет отдаленную деревню Липовку с остальной частью района.

Напомним, 87-метровый мост в Сасовском районе открыли летом 2016 года.

СПРАВКА «КП»

Липовка расположена в 27 километрах к северу-востоку от города Сасово, на берегу правобережного озера-старицы реки Мокши. Только два населенных пункта Сасовского района расположены на правобережье — Мыс Доброй Надежды и Липовка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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