Рязанские невесты устроят в конце мая забег на шпильках и снимутся в клипе
31 мая в Рязани невесты устроят забег на шпильках, сообщают организаторы мероприятия. Участвовать в шоу смогут все желающие девушки от 18 лет.
«Если у тебя в гардеробе есть шикарное свадебное платье, в котором ты была бы не прочь прогуляться, то добро пожаловать к нам!», — говорится в сообщении.
В программе мероприятия:
- создание образа от профессиональных стилистов;
- забег на шпильках;
- танцевальный флеш-моб «Милый, я танцую!»;
- феерическое шествие по Рязанскому Арбату;
- фотосессия «Итальянский пикник»;
- прогулка с байкерами;
- съемка клипа.
В финале всех участниц ждут потрясающее шоу «Чай, кофе, потанцуем? Настроение драйв!» в новом ресторане с шампанским и фуршетом. Первые десять участниц попадут на съемки фильма, который будет транслироваться в рязанских кинотеатрах.
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ИСТОЧНИК KP.RU