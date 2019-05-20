2019-05-20T09:34:48+03:00
Общество

Рязанские невесты устроят в конце мая забег на шпильках и снимутся в клипе

Участниц ждут шоу, фотосессии, прогулки с байкерами и многое другое
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31 мая в Рязани невесты устроят забег на шпильках, сообщают организаторы мероприятия. Участвовать в шоу смогут все желающие девушки от 18 лет.

«Если у тебя в гардеробе есть шикарное свадебное платье, в котором ты была бы не прочь прогуляться, то добро пожаловать к нам!», — говорится в сообщении.

В программе мероприятия:

- создание образа от профессиональных стилистов;

- забег на шпильках;

- танцевальный флеш-моб «Милый, я танцую!»;

- феерическое шествие по Рязанскому Арбату;

- фотосессия «Итальянский пикник»;

- прогулка с байкерами;

- съемка клипа.

В финале всех участниц ждут потрясающее шоу «Чай, кофе, потанцуем? Настроение драйв!» в новом ресторане с шампанским и фуршетом. Первые десять участниц попадут на съемки фильма, который будет транслироваться в рязанских кинотеатрах.

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Каждый человек, вступая в брак, мечтает, чтобы этот день запомнился ему навсегда. И желательно с хорошей стороны. Поэтому многие отказываются от привычных застолий и предпочитают сразу уехать в путешествие (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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