В день свадьбы рязанский спортсмен преодолел 16 км горной дороги в Карелии

Каждый человек, вступая в брак, мечтает, чтобы этот день запомнился ему навсегда. И желательно с хорошей стороны. Поэтому многие отказываются от привычных застолий и предпочитают сразу уехать в путешествие. А наши сегодняшние герои поступили еще более смело, нарушив почти все традиции и приметы. Мы попросили Андрея и Марию Белоглазовых поделиться своей историей.

СПОРТ И ЛЮБОВЬ СОВМЕСТИМЫ!

Андрей - опытный бегун-любитель, у него за плечами, т.е. ногами опыт марафонов в Туле, Ярославле, Казани, Ступино, в августе планируется в Екатеринбурге. Маша всегда поддерживала своего молодого человека и тоже занимается спортом.

На горизонте маячило интересное предложение – проверить себя на фестивале горного бега в Петрозаводске, Карелия. Дистанции были на выбор: 4, 8 и 16 километров. Трудность зависела от перепада высот - на самой сложной и длинной дистанции набор высоты составил 460 метров. Каждый участник ориентируется на свою выносливость, в идеале необходимы солидные тренировки в течение нескольких месяцев. Андрей выбрал для себя самый интересный и трудный вариант - 16 км, с максимальными высотами. Маша планировала бежать 4 км.

Андрей Белоглазов на дистанции. Очередной контрольный пункт пройден. Фото: из архива семьи Белоглазовых.

Заявки на участие во II республиканском фестивале «Горный трейл Karjalan Vaara» Андрей вместе с сестрой Аленой и любимой девушкой Машей подавали за три месяца. Примерно в это же время было принято решение о женитьбе. В результате даты забега и регистрации объединили. Пусть будет спорт и природа, и полная свобода!

КОГДА НА ФИНИШЕ ЖДЕТ НЕВЕСТА

Время регистрации было назначено через два часа после мероприятия. 80 человек вышли на старт сложного забега. Маша ждала жениха на финише. Все-таки сильная нагрузка, тем более для девушки в день собственной свадьбы. Время шло, бегуны, тяжело дыша, прибывали один за другим, а Андрея все не было…

Овации и поздравления спортсмена Андрея Белоглазова на финише.

- Я подошла к ведущей, уточнила, что мы ждем только Белоглазова и пошутила, что жених решил потеряться в лесу, у него сегодня свадьба, а его все нет и нет. Так все узнали, что у нас свадьба, - вспоминает Маша.

Когда, наконец, Андрей финишировал, радовались все! Устроили настоящие овации, его поздравляли и молодым от всей души кричали «Горько!» Так сложилось, что за день свадьбы это был единственный раз.

- Бежать было сложно, как никогда! – рассказывает Андрей. - С Есенинским забегом не сравнится. Рельеф горный, соответствующий. Силы были, только ноги выламывались. Хоть на дистанции воду дают в стаканчиках, это всегда на таких мероприятиях заведено. На ходу глотнул и дальше бежишь. Честно говоря, у меня задача была одна - добежать, не переходя на шаг. Ноги жутко гудели. Долгое отсутствие практики. Сходить ни в коем случае нельзя!

В НАРУШЕНИЕ ВСЕХ ТРАДИЦИЙ

За два часа ребята успели привести себя в порядок. Заранее договорились - никаких традиционных костюмов. Погладили льняную рубашку и брюки жениху, невеста собралась без парикмахеров и визажистов. Легкое, воздушное, цветастое, в пол летнее платье.

Не обошлось без казусов - спешке забыли про букет невесты. Андрей напомнил и даже настоял, чтобы купили. В итоге за 10 минут, буквально на ходу, собрали в цветочном магазине по пути. Букет в день отъезда возложили к Вечному огню.

Дистанция в 16 км покорена и единственное "Горько!" будущих супругов Андрея и Марии Белоглазовых.

Зарегистрировались ребята в Петрозаводском ЗАГСе на берегу Онежского озера. На необычной свадьбе были только близкие друзья и несколько родственников. Из развлечений - погуляли по набережной и любовались видами с колеса обозрения, плюсом аттракционы в парке. Потом пару дней поисследовали Карелию и на обратном пути заехали в Питер и Кронштадт.

Маша, рассказывая про свадьбу, смеется:

- Мы вообще нарушили все обычаи и приметы. Расписались в мае, платье выбирали вместе с Андреем, причем изначально белое не хотели, потом к платью выбрали подходящий наряд для него. «Горько» не кричали, букет не кидала, выкупа не было. Гостей тоже почти.

Свадебное путешествие удалось. Молодожены Белоглазовы на фоне Рускеальских водопадов – Ахвенкоски в Карелии.

Кажется, это сейчас такая редкость, когда люди думают в унисон и учитывают желания друг друга. Пример ребят очень радует. Мы желаем им держать высокую спортивную планку, понимать, радовать и любить друг друга.

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