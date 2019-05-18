Пригласив вечером домой девушку, рязанец лишился смартофона

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-18T12:31:08+03:00

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В областном центре задержали 24-летнюю рязанку, подозреваемую в краже смартфона из квартиры случайного знакомого, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть обратился 32-летний рязанец, который сообщил, что ночью из его квартиры пропал смартфон.

Выяснилось, что накануне вечером рязанец познакомился на улице с девушкой. Она обратилась к нему за небольшой помощью, завязался разговор, и мужчина пригласил новую знакомую домой. В квартире они поговорили и выпили спиртного. В какой-то момент мужчина от выпитого спиртного заснул, а когда проснулся, гостьи не было. Затем мужчина заметил пропажу смартфона.

Оперативники подробно расспросили пострадавшего о случайной знакомой, но кроме ее имени он ничего сообщить не мог, только описал внешность девушки. Один из полицейских сразу узнал по этому описанию 24-летнею рязанку. Ранее она уже была судима за кражу. Подозреваемую в преступлении вскоре задержали и допросили.

По предварительным данным, заметив, что хозяин квартиры заснул, девушка забрала смартфон. Решила, что, проснувшись, мужчина подумает, что потерял гаджет где-то спьяну.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU