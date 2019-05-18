2019-05-18T12:31:08+03:00
Происшествия

Пригласив вечером домой девушку, рязанец лишился смартофона

Полиция разыскала воровку и возбудила уголовное дело
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областном центре задержали 24-летнюю рязанку, подозреваемую в краже смартфона из квартиры случайного знакомого, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть обратился 32-летний рязанец, который сообщил, что ночью из его квартиры пропал смартфон.

Выяснилось, что накануне вечером рязанец познакомился на улице с девушкой. Она обратилась к нему за небольшой помощью, завязался разговор, и мужчина пригласил новую знакомую домой. В квартире они поговорили и выпили спиртного. В какой-то момент мужчина от выпитого спиртного заснул, а когда проснулся, гостьи не было. Затем мужчина заметил пропажу смартфона.

Оперативники подробно расспросили пострадавшего о случайной знакомой, но кроме ее имени он ничего сообщить не мог, только описал внешность девушки. Один из полицейских сразу узнал по этому описанию 24-летнею рязанку. Ранее она уже была судима за кражу. Подозреваемую в преступлении вскоре задержали и допросили.

По предварительным данным, заметив, что хозяин квартиры заснул, девушка забрала смартфон. Решила, что, проснувшись, мужчина подумает, что потерял гаджет где-то спьяну.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский подросток без проблем проник в квартиру пенсионерку и украл все сбережения

Накануне в дежурную часть обратился 50-лений житель поселка Сапожок, который рассказал, что из квартиры, где он проживает с мамой-пенсионеркой, пропали 15 тысяч рублей (подробнее).

У рязанки украли сумку в очереди к врачу

У посетительницы детской поликлиники в Московском районе города украли сумочку. Под подозрение попала ее соседка по очереди к врачу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский подросток без проблем проник в квартиру пенсионерку и украл все сбережения
Рязанец, разместивший «домашние видео» с женой и ее интимные фото, услышал приговор
Шесть улиц в рязанской Соколовке останутся в понедельник без электричества
Рязанский перевозчик скрыл налоги на сумму более 25 млн рублей
Пропавшую больше суток назад 51-летнюю рязанку нашли живой
Из-за прорванного водопровода жители нескольких улиц Рязани остались без воды
Прорванная труба затопила в Рязани сквер Александрова
День защиты детей в рязанском райцентре отметят автокроссом
Работающим рязанским школьникам будут доплачивать из бюджета
В администрации Рязани уверены, что на площади Ленина все недоработки устранены
Рязанские медцентры заплатят 7 миллионов за картельный сговор
Еще на одной рязанской улице запретят бесплатную парковку
Бухгалтер рязанского медуниверситета присваивала деньги, полученные от иностранных студентов
В рязанском Лесопарке появился летний бассейн
Пляжи Рязани готовят к 1 июня – в этот день сезон откроют официально
Рязанцев предупредили о ночных и утренних заморозках
Сенатор от Рязани считает, что шум вокруг детской площадки – часть борьбы за кресло мэра
В Рязани перинатальный центр закрыли на дезинфекцию
В Рязанской области мать спасла свою 31-летнюю дочь от бывшего мужа, ворвавшегося в дом с ножами
Следователи СК опросили Сергея Карабасова по ситуации в Лесопарке
В рязанских полуфабрикатах нашли опасную для человека бактерию
Вопрос о законности манипуляций с рязанской детской площадкой взяла на контроль Генпрокуратура РФ
«Зеленый сад» передал ветеранам Рязани и Скопина планшеты для связи с врачами ОКБ