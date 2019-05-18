Пригласив вечером домой девушку, рязанец лишился смартофона
В областном центре задержали 24-летнюю рязанку, подозреваемую в краже смартфона из квартиры случайного знакомого, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В дежурную часть обратился 32-летний рязанец, который сообщил, что ночью из его квартиры пропал смартфон.
Выяснилось, что накануне вечером рязанец познакомился на улице с девушкой. Она обратилась к нему за небольшой помощью, завязался разговор, и мужчина пригласил новую знакомую домой. В квартире они поговорили и выпили спиртного. В какой-то момент мужчина от выпитого спиртного заснул, а когда проснулся, гостьи не было. Затем мужчина заметил пропажу смартфона.
Оперативники подробно расспросили пострадавшего о случайной знакомой, но кроме ее имени он ничего сообщить не мог, только описал внешность девушки. Один из полицейских сразу узнал по этому описанию 24-летнею рязанку. Ранее она уже была судима за кражу. Подозреваемую в преступлении вскоре задержали и допросили.
По предварительным данным, заметив, что хозяин квартиры заснул, девушка забрала смартфон. Решила, что, проснувшись, мужчина подумает, что потерял гаджет где-то спьяну.
Возбуждено уголовное дело.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанский подросток без проблем проник в квартиру пенсионерку и украл все сбережения
Накануне в дежурную часть обратился 50-лений житель поселка Сапожок, который рассказал, что из квартиры, где он проживает с мамой-пенсионеркой, пропали 15 тысяч рублей (подробнее).
У рязанки украли сумку в очереди к врачу
У посетительницы детской поликлиники в Московском районе города украли сумочку. Под подозрение попала ее соседка по очереди к врачу (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU