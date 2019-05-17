День защиты детей в рязанском райцентре отметят автокроссом

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-17T18:39:28+03:00

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1-2 июня в Касимове в 18-й раз пройдет фестиваль активного отдыха «Выше радуги», посвященный Дню защиты детей. В рамках праздника состоится чемпионат города по автокроссу. Предполагается, что на старт выйдут спортсмены, выступающие в четырех зачетных группах: переднеприводные легковые автомобили, заднеприводные легковые автомобили, багги и автомобили «Ока».

Соревнования пройдут в два дня. В субботу, 1 июня, начало отборочных заездов запланировано на 12.30. В воскресенье, 2 июня, в 10.00 стартуют участники утешительных заездов, на 12.00 запланировано торжественное открытие соревнований. Далее состоятся четыре финальных заезда.

Место проведение соревнований – район касимовского аэродрома.

Напомним, что на прошлой неделе под Рязанью прошел всероссийский автокросс «День Победы», фоторепортаж с которого доступен по нашей ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU