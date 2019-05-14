Автокросс «День Победы-2019»: эстонец за рулем ЗИЛ-130, пожар и множество переворотов

11-12 мая под Рязанью уже в 54-й раз прошел всероссийский автомобильный кросс, посвященный Дню Победы. Десятки участников, борьба на грани фола, эмоции болельщиков – по доброй традиции старейшая гонка в России собрала все лучшие составляющие автоспорта.

В этом году соревнование приобрело международный статус, поскольку для официального участия в гонке приехал вице-чемпион Эстонии в классе ГАЗ-53 Андрес Аллик. Однако в Рязани он выступал не за рулем родного «газика», а на грузовике ЗИЛ-130, подготовленном шатурской командой TechnoLazer.

Андрес Аллик.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Дело в том, что в мае 2019 года исполнилось ровно 40 лет, как эстонские спортсмены в последний раз выступали на рязанской трассе за рулем ЗИЛ-130, - рассказывает отец эстонского автогонщика Калле Аллик. – Мы хотели отметить это событие, вновь вернувшись на рязанскую трассу. Конечно, было много бюрократических согласований, но в конечном итоге все закончилось благополучно.

Участие спортсмена из другой страны привлекло к нему повышенный интерес болельщиков. К грузовику с эстонским флагом на кабине подходили, фотографировались.

- Раньше у Андреса был опыт управления спортивным ЗИЛ-130? – интересуемся мы у Калле.

- Нет, до сегодняшнего дня он не проехал на нем ни метра…

Отметим, что в рамках автокросса «День Победы» спортсмены, выступающие на грузовиках ЗИЛ-130, разыгрывали медали второго этапа чемпионата России, поэтому Андресу Аллику предстояло сразиться с лучшими пилотами. Всего на старт гонки вышли 19 спортсменов. В своем полуфинальном заезде Андрес финишировал на шестой позиции. Это не позволило ему напрямую отобраться в главный финал, но зато предоставило возможность в утешительном заезде стартовать с первого ряда. Этот заезд пилот из Эстонии провел выше всяких похвал. Его соперничество за вторую позицию, которая позволяла пройти в главный финал, с Максимом Ивановым (Рязань) и Валентином Никифоровым (Москва) стала настоящим украшением соревнований. Сколько раз пилоты вели борьбу буквально борт в борт – не сосчитать. В итоге последняя путевка в главный финал соревнований досталась именно Андресу Аллику.

Андрес Аллик (№88) ведет борьбу за последнюю путевку в финал с Максимом Ивановым.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Я был счастлив, когда проехал на грузовике ЗИЛ-130 несколько тренировочных кругов по трассе, ну а то, как события развивались дальше, просто не описать словами, - не скрывал эмоций Андрес. – Спасибо Александру Ильичеву и его ребятам за то, что подготовили грузовик, спасибо организаторам соревнований и соперникам за честную борьбу!

Запомнился этот утешительный финал и пожаром на машине Рушана Мухамеджанова (Москва). Потушить пламя огнетушителями судьям не удалось, пришлось немного поработать пожарной команде, дежурившей на гонке.

Пожар на машине Рушана Мухамеджанова.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В утешительном финале Рушан Мухамеджанов прежде чем загореться, едва не опрокинул грузовик на бок.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В главном финале безоговорочную победу одержал Денис Демидов (Реж). Вторым финишировал Игорь Атаев (Москва), на третье место в красивой борьбе прорвался Сергей Сафонов (Москва). К разочарованию местных болельщиков, не смогли добраться до пьедестала сильнейшие рязанские пилоты: Вячеслав Свечников пересек финишный створ четвертым, а Роман Степанов – шестым. Андрес Аллик финишировал на восьмой позиции. Возвращение эстонского пилота на рязанскую трассу за рулем ЗИЛ-130 получилось очень успешным!

Соперничество земляков: Вячеслав Свечников против Романа Степанова (оба Рязань).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Не менее увлекательно развивались события в зачетном классе Т1-2500 УАЗ, где также спортсмены разыграли медали второго этапа чемпионата России. Среди участников – а их собралось 23 – были все сильнейшие, за исключением представителей заводской команды «УАЗ». К сожалению, автокроссу на заводе в Ульяновске сказали «нет». С этого года кроссовой команды на предприятии больше не существует.

Переворот Никиты Кечкина.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Еще на стадии четвертьфинальных заездов из борьбы за награды выбыли трое спортсменов, среди них оказался и молодой Никита Кечкин из Дмитрова – его машина эффектно перевернулась в самом начале нового круга. К слову днем позже, но уже не стадии утешительного финала именно на этом месте перевернул свой УАЗ и его отец Денис Кечкин. Также кульбитами на разных стадиях соревнований отметились Станислав Арумс (Санкт-Петербург), Александр Софронов (Чита) и Вадим Лутфуллин (Пермь).

Был в этой зачетной группе и свой юбиляр. Любимец рязанской публики москвич Петр Дрофичев отметил в Рязани важную дату – 35 лет со дня первого старта за рулем ульяновского внедорожника.

- Благодарный, тактичный, волевой, ответственный, доброжелательный, - именно такими словами характеризует своего друга руководитель рязанской команды «АвтоТемп – Спорт» Михаил Лазарев.

Юбилейная гонка складывалась непросто для Дрофичева. Четвертьфинальный заезд ему и вовсе пришлось ехать на трех цилиндрах, но опытный пилот справился с этой задачей. Затем отобрался в главный финал, где финишировал шестым.

Соперничество Дмитрия Громакова (Рязань) и Николая Зверева (Сухой Лог).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Ну а правили балом в этом классе братья Коструковы из подмосковных Бронниц. Михаил выиграл первый полуфинальный заезд, Александр – второй. Не оставили шансов братья-близнецы соперникам и в финале. Золото у Михаила Кострукова, серебро у Александра Кострукова, бронза досталась пермскому спортсмену Алексею Плешивых. Кстати, именно эти гонщики только в другой последовательности стояли на пьедестале почета и по итогам прошлогоднего автокросса «День Победы».

В классе Т4-2 («Газель») едва не сотворил сенсацию 84-летний (!) ветеран автоспорта Игорь Игоревич Борисенко. Он занял четвертое место, остановившись в одном шаге от пьедестала. Игорь Игоревич в настоящее время является одним из старейших спортсменов в мире, которому удавалось взойти на пьедестал почета в официальных соревнованиях. На этот раз обновить рекорд не получилось, но мы верим, что Борисенко еще вернется на рязанскую трассу и тогда уже наверняка поднимет планку на новый уровень!

Дмитрий Пучков.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Соревнования на «Жигулях» классической модели в первую очередь запомнились эффектной аварией в полуфинальном заезде, в которую угодили рязанцы Андрей Тюрин и Кирилл Кургузиков. Второй буквально перескочил через переворачивающуюся машину первого и сам опрокинулся на крышу. После переворота из бака автомобиля Кургузикова хлынул бензин, но, к счастью, все обошлось. Победу, как и год назад, отпраздновал рязанец Дмитрий Пучков, вторым финишировал Дмитрий Исаев из Бронниц, а вот третье место на счету рязанца Андрея Силаева.

Силаев вернулся на лидирующие позиции благодаря спонсорской поддержке «Центра современной медицины имени профессора П.Г. Швальба», и теперь сможет представлять Рязань на высоком уровне и за пределами региона.

Последствия аварии Андрея Тюрина и Кирилла Кургузикова.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Автоспортивный сезон 2019 года набирает обороты. Следите за расписанием соревнований, участвуйте и поддерживайте любимых спортсменов. Ближайший автокросс в Рязанской области состоится уже 1-2 июня в городе Касимове.

Результаты соревнований

Зачетная группа Д2-Н (передний привод) – традиционные соревнования

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Максим Прописнов (Рязань)

3. Евгений Точилкин (Бронницы)

Бронзовый призер соревнований Евгений Точилкин.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа Д2-классика (задний привод) – традиционные соревнования

1. Дмитрий Пучков (Рязань)

2. Дмитрий Исаев (Бронницы)

3. Андрей Силаев (Рязань)

Зачетная группа Д3-спринт (багги) - традиционные соревнования

1. Марат Мигунов (Саров)

2. Илья Копытов (Варские, Ряз. обл)

3. Сергей Савельев (Саров)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ) – чемпионат России

1. Михаил Коструков (Бронницы)

2. Александр Коструков (Бронницы)

3. Алексей Плешивых (Пермский край)

Зачетная группа Т4-1 (ГАЗ-53) – кубок РАФ

1. Алексей Бокша (Реж)

2. Валерий Фролов (Рязань)

3. Максим Кученев (Рязань)

Зачетная группа Т4-2 («Газель») – Кубок России

1. Юрий Григорьев (Рязань)

2. Аркадий Коробков (Москва)

3. Алексей Савин (Рязань)

Зачетная группа Т4-3 (ЗИЛ-130) – чемпионат России

1. Денис Демидов (Реж)

2. Игорь Атаев (Москва)

3. Сергей Сафонов (Москва)

В субботу заезды продолжались буквально до наступления сумерек.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Командный зачет

1. «АвтоТемп – Спорт» (Рязань)

2. ДОСААФ Рязанской области

3. «Потапов может» (Москва)