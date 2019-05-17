Рязанцев предупредили о смертельной опасности электрогенераторов
Энергетики призвали рязанцев соблюдать меры безопасности при подключении резервных источников электроснабжения (электрогенераторов) к внутренним электрическим сетям.
Специалисты напомнили, что несанкционированное присоединение генераторов к внутридомовым сетям может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению током.
«Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей. В связи с этим потребителям необходимо знать о том, что параллельная работа генераторов с энергосистемой категорически запрещается», — говорится в сообщении пресс-службы Рязаньэнерго.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Попавшая в трансформатор птица обесточила три села Рязанского района
Жители сел Заокское, Агро-Пустынь и Коростово полтора часа находились без электричества (подробнее).
В Рязани ребенок получил 80% ожогов от удара током на крыше вагона
Мальчика госпитализировали. В настоящее время он находится в коме (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU