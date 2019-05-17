Рязанцев предупредили о смертельной опасности электрогенераторов

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-17T09:51:27+03:00

Несанкционированное присоединение резервных источников электроснабжения может привести к поражению током

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Энергетики призвали рязанцев соблюдать меры безопасности при подключении резервных источников электроснабжения (электрогенераторов) к внутренним электрическим сетям.

Специалисты напомнили, что несанкционированное присоединение генераторов к внутридомовым сетям может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению током.

«Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей. В связи с этим потребителям необходимо знать о том, что параллельная работа генераторов с энергосистемой категорически запрещается», — говорится в сообщении пресс-службы Рязаньэнерго.

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ИСТОЧНИК KP.RU