Попавшая в трансформатор птица обесточила три села Рязанского района

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-06T12:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

4 мая несколько часов без электричества находились жители селений Агро-Пустынь, Коростово и Заокское, сообщает администрация Рязанского района. По данным властей, авария в системе электроснабжения произошла из-за попадания птицы в трансформатор с последующим коротким замыканием.

Днями ранее из-за неисправности на воздушной линии был полностью обесточен поселок Листвянка.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас возникли проблемы с электроснабжением или вы стали очевидцем происшествия, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу Рязанского района по телефону 8 (4912) 28-62-05.

ИСТОЧНИК KP.RU