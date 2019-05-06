Попавшая в трансформатор птица обесточила три села Рязанского района
Жители сел Заокское, Агро-Пустынь и Коростово полтора часа находились без электричества
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4 мая несколько часов без электричества находились жители селений Агро-Пустынь, Коростово и Заокское, сообщает администрация Рязанского района. По данным властей, авария в системе электроснабжения произошла из-за попадания птицы в трансформатор с последующим коротким замыканием.
Днями ранее из-за неисправности на воздушной линии был полностью обесточен поселок Листвянка.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если у вас возникли проблемы с электроснабжением или вы стали очевидцем происшествия, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу Рязанского района по телефону 8 (4912) 28-62-05.
ИСТОЧНИК KP.RU