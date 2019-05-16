Улицу Тимуровцев в Рязани перекроют почти на неделю
С 17 по 22 мая в Рязани будет закрыто движение транспорта от дома №1а по улице Зубковой до дома №12 по улице Тимуровцев, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина закрытия — капитальный ремонт теплотрассы.
На время работ власти города обещали разработать схему движения транспорта, установить предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию и быть внимательнее на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU