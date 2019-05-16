Улицу Тимуровцев в Рязани перекроют почти на неделю

16 Май 16:23 2019-05-16T16:45:12+03:00

В областном центре продолжаются работы по капитальному ремонту теплотрасс

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С 17 по 22 мая в Рязани будет закрыто движение транспорта от дома №1а по улице Зубковой до дома №12 по улице Тимуровцев, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина закрытия — капитальный ремонт теплотрассы.

На время работ власти города обещали разработать схему движения транспорта, установить предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию и быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU