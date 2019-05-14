В Рязани на месяц изменят семь маршрутов общественного транспорта

14 Май 19:03 2019-05-14T19:03:50+03:00

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В Рязани из-за перекрытия движения на улице Грибоедова поменяют маршруты общественного транспорта, сообщает горадминистрация. Напомним, больше чем на месяц дороги закроют сразу на двух подъездах к площади Свободы.

В итоге до 19 июня общественный транспорт будет ходить так:

- автобусы №23 от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;

- троллейбусы №10 из Московского района следуют до разворотного круга на пл. Свободы, далее в обратном направлении по своему маршруту;

- троллейбусы №3 от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;

- маршрутки №41 при движении по Кремлевскому Валу от Соборной площади будут пойдут по проезду Речников, Затинной ул., ул. Свободы до остановки «пл. Свободы», далее по своему маршруту. При движении по ул. Свободы от Торгового городка автобусы следуют до остановки «пл. Свободы» далее по улицам Свободы, Затинной, проезду Речников, Кремлевскому Валу, далее по своему маршруту;

- маршрутки №№65, 66 и 99 от остановки «ул. Грибоедова» до остановки «пл. Свободы» следуют по улицам Либкнехта, Затинная, Свободы в прямом и обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU