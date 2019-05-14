В Рязани на месяц закроют подъезды к площади Свободы

14 Май 14:40 2019-05-14T14:41:22+03:00

Движение перекроют на двух улицах – в сумме это полкилометра дороги

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В областном центре приступают к капитальному ремонту теплотрасс и традиционно перекроют многострадальную улицу Грибоедова.

На этот раз это отрезок от площади Свободы до перекрестка около магазина «Дикси». Почти в 300 метров дороги закроют с 13.00 среды, 15 мая, до полуночи 19 июня, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Почти одновременно закроют движение с противоположной стороны площади Свободы: 200 метров дороги на улице 26 Бакинских комиссаров – от магазина «Зодиак» до детсада №8 – перекроют с 00.00 четверга, 16 мая, до полуночи 19 июня.

На время ремонта здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участки огородят.

Фото: ЯндексКарты

ИСТОЧНИК KP.RU