В Рязани на месяц закроют подъезды к площади Свободы
В областном центре приступают к капитальному ремонту теплотрасс и традиционно перекроют многострадальную улицу Грибоедова.
На этот раз это отрезок от площади Свободы до перекрестка около магазина «Дикси». Почти в 300 метров дороги закроют с 13.00 среды, 15 мая, до полуночи 19 июня, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Почти одновременно закроют движение с противоположной стороны площади Свободы: 200 метров дороги на улице 26 Бакинских комиссаров – от магазина «Зодиак» до детсада №8 – перекроют с 00.00 четверга, 16 мая, до полуночи 19 июня.
На время ремонта здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участки огородят.
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ИСТОЧНИК KP.RU