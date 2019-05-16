Рязанка за деньги вышла замуж за гражданина Вьетнама, чтобы тот смог легализоваться

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-16T09:14:32+03:00

Суд признал брак недействительным и расторг его

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Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора в интересах Российской Федерации о признании недействительным (фиктивным) брака и аннулировании актовой записи, сообщает пресс-служба Михайловского районного суда.

Установлено, что в марте 2017 года, гражданка России фиктивно вышла замуж за гражданина Вьетнама. Расписавшись, женщина получила денежное вознаграждение, а представитель Юго-Восточной Азии зарегистрировал законность пребывания в России с последующим трудоустройством. При этом у молодоженов не было намерений создать семью.

В результате суд признал брак недействительным и аннулировал актовую запись о его регистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU