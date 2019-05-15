Защита подозреваемого в избиении рязанца в баре SVOBODA ищет свидетелей
В редакцию «Комсомольской правды» обратилась мать Ильи Михайлова, которого следствие подозревает в избиении посетителя рязанского бара SVOBODA. Женщина рассказала, что вместе с адвокатом ищет свидетелей инцидента, которые могли бы прояснить ход событий той ночи.
- Я считаю, что мой сын преследуется незаслуженно, и этому есть ряд подтверждений. К сожалению, люди, знающие всю правду, по тем или иным причинам боятся давать показания в суде, поэтому мы призываем их это сделать анонимно. Это очень важно, потому что позволит добиться справедливости, - рассказала мама Ильи.
Отметим, что в российском судопроизводстве допускается допрос анонимных участников процесса. Это возможно как в отношении свидетелей потерпевшей стороны, так и подозреваемой.
Если вы готовы выступить свидетелем, то связаться с защитой и родственниками Ильи Михайлова можно через редакцию «КП в Рязани» по телефону: +7 (4912) 95-78-87.
Напомним, в результате избиения посетитель бара SVOBODA Александр Юдин поступил в областную клиническую больницу с ушибом головного мозга. В настоящий момент жизни и здоровью молодого человека ни что не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU