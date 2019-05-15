2019-05-15T13:18:06+03:00
Общество

Защита подозреваемого в избиении рязанца в баре SVOBODA ищет свидетелей

В редакцию «Комсомолки» обратилась мать Ильи Михайлова, которого суд отправил на два месяца в СИЗО
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Суд отправил подозреваемого на два месяца в следственный изолятор.Суд отправил подозреваемого на два месяца в следственный изолятор.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась мать Ильи Михайлова, которого следствие подозревает в избиении посетителя рязанского бара SVOBODA. Женщина рассказала, что вместе с адвокатом ищет свидетелей инцидента, которые могли бы прояснить ход событий той ночи.

- Я считаю, что мой сын преследуется незаслуженно, и этому есть ряд подтверждений. К сожалению, люди, знающие всю правду, по тем или иным причинам боятся давать показания в суде, поэтому мы призываем их это сделать анонимно. Это очень важно, потому что позволит добиться справедливости, - рассказала мама Ильи.

Отметим, что в российском судопроизводстве допускается допрос анонимных участников процесса. Это возможно как в отношении свидетелей потерпевшей стороны, так и подозреваемой.

Если вы готовы выступить свидетелем, то связаться с защитой и родственниками Ильи Михайлова можно через редакцию «КП в Рязани» по телефону: +7 (4912) 95-78-87.

Напомним, в результате избиения посетитель бара SVOBODA Александр Юдин поступил в областную клиническую больницу с ушибом головного мозга. В настоящий момент жизни и здоровью молодого человека ни что не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24