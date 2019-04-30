После вечеринки: как посетитель рязанского бара оказался в реанимации

Утром 21 апреля в популярном рязанском баре SVOBODA произошел крайне неприятный инцидент - на вечеринке, организованной промо-группой MOVEMENT, избили посетителя. Сначала информация об этом случае появилась в социальных сетях. Автор поста сообщил, что охранники клуба изувечили его знакомого Александра Юдина. При этом в сообщении утверждалось, что «полиция всячески бездействует в возбуждении уголовного дела, тем самым покрывая данное преступление».

«Он просунулся во входную дверь и брызнул из баллончика»

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» очевидцы события представили свою версию случившегося:

- Молодого человека спокойно выпроваживали из заведения за то, что он срывал вечеринку, при этом он сильно скандалил и ругался. Когда его все-таки выпроводили, он просунулся во входную дверь и брызнул из перцового баллончика в охранника. Ему, естественно, дали сдачи. Парень упал, а охранник побежал в туалет умывать лицо.

По словам другого очевидца, газ из баллончика распространился по всему помещению. В этот момент в клубе проходила вечеринка, на которой выступал рэпер Jeembo, и гости были вынуждены ее покинуть.

- Мероприятие пришлось резко свернуть из-за того, что в помещении нельзя было находиться, - сообщил один из гостей заведения.

«Поступил с ушибом головного мозга»

Пострадавшего молодого человека с вечеринки сразу же доставили в реанимацию ОКБ. Мы попросили медиков прокомментировать ситуацию.

- Молодой человек поступил в областную клиническую больницу с ушибом головного мозга. В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Чувствует он себя удовлетворительно. Из реанимации его перевели в профильное отделение нейрохирургии. Пациент находится под пристальным наблюдением медиков, - сообщила начальник отдела по обеспечению деятельности минздрава Рязанской области Ирина Кузьминова.

Параллельно с этим в пресс-службе регионального УМВД пояснили, что молодой человек поступил в больницу ранним утром 21 апреля. А характер травм, зафиксированных у парня, может говорить о том, что они были получены в результате преступления. При этом в полиции подчеркнули, что проверка началась сразу после звонка из больницы - до публикации информации в соцсетях и СМИ.

«Сказал, чтобы мы выходили скорее»

И действительно уже через несколько дней сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в преступлении. По данным следствия, 22-летний бывший курсант школы МВД Илья Михайлов в 2018 году был осужден по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение... наркотиков»). В настоящее время он имеет непогашенную судимость и состоит на учете в наркодиспансере.

На суде Илья Михайлов прятал лицо от камер.Фото: Константин МОГИЛИН

Официально бывший полицейский трудоустроен юристом, но якобы подрабатывал вышибалой в заведении на улице Грибоедова. По крайней мере, именно в таком амплуа представили его две девушки, которые в это утро были в баре.

- Примерно в 4 часа 10 минут мы стали выходить на улицу. И тут к нам подошел молодой человек и сказал, чтобы мы уходили скорее, так как заведение закрывается. В это время в клубе кто-то распылил перцовый баллончик, и люди стали быстро подниматься наверх. Мы вышли на улицу, после чего к нам выбежал этот молодой человек и ударил Сашу. Саша упал, и тот снова ударил его ногой по голове в область виска, - рассказали свидетельницы.

«Я задел его ногой, когда он уже упал»

25 апреля Советский районный суд Рязани отправил подозреваемого на два месяца в следственный изолятор.

На суде об избрании меры пресечения молодой человек отрицал свою принадлежность к бару SVOBODA, заявив, что на вечеринку он приходил как обычный посетитель:

- Я не говорю, что там вообще не был, я видел, как он там лежал, и даже потом интересовался через людей состоянием здоровья этого парня. Да, я задел его ногой, когда он уже упал, и готов понести за это ответственность и возместить причиненный мною вред, но я настаиваю на том, что с ног я его не сбивал и не от моего удара он упал на землю. Там были еще люди, это надо спрашивать у них. Я не охранник клуба, чтобы кого-то выгонять… Все это сказки.

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомолке» подтвердили, что охранником Илья Михайлов действительно в баре не работал, а в этот вечер был лишь посетителем вечеринки. Из другого источника нам стало известно, что подозреваемый предположительно являлся другом охранника заведения, и время от времени выполнял функции вышибалы. В любом случае с охраной в эту ночь в баре SVOBODA были большие проблемы, а если говорить прямо, то ее практически не было.

Ранее подозреваемый был судим за хранение наркотиков и состоит на учете в наркологическом диспансере. Фото: социальные сети.

«В ту ночь была не одна, а несколько драк»

При этом руководство заведения и в частности его управляющий Андрей Стрельников полностью закрылись от прессы, воздерживаясь от каких-либо комментариев. Лишь только Андрей Шкуратов (более известный рязанцам под псевдонимом Кришна), имеющий непосредственное отношение к организации концертов в баре SVOBODA, написал на страничке «ВКонтакте», что руководство клуба всячески содействует расследованию этого дела, а материалы, отснятые камерами, переданы в полицию. Также организатор мероприятий утверждает, что в клубе в ту ночь была не одна, а несколько драк, и предполагает, что слухи об участии охраны в избиении «распущены друзьями».

В любом случае данный инцидент не лучшим образом характеризует бар SVOBODA как безопасное и приятное для досуга заведение. Драки там происходят регулярно, и только по чистой случайности до сих пор не произошло чего-то по-настоящему серьезного. Теперь же люди, готовые заплатить за вход на вечеринку до 500 рублей (именно столько стоил билет в ночь с 20 на 21 апреля), несколько раз подумают, стоит ли им вообще идти в это заведение.