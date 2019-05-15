На улице Татарской рязанка на Nissan сбила 9-летнюю девочку
Вечером 14 мая у дома №51/15 по улице Татарской 35-летняя рязанка за рулем автомобиля Nissan Qashqai сбила девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия ребенка с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых травмы получили два человека. Инспекторы ДПС выявили 9 445 нарушений правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU