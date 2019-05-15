На улице Татарской рязанка на Nissan сбила 9-летнюю девочку

15 Май 10:30 2019-05-15T10:30:18+03:00

Ребенка с травмами доставили в больницу

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Вечером 14 мая у дома №51/15 по улице Татарской 35-летняя рязанка за рулем автомобиля Nissan Qashqai сбила девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия ребенка с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых травмы получили два человека. Инспекторы ДПС выявили 9 445 нарушений правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU