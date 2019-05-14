Рязанский пенсионер на «Ладе» сбил молодого мужчину

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-14T09:59:01+03:00

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Днем 13 мая в Новомичуринске произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. 66-летний местный житель на «Ладе Ларгус» сбил 29-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек обращался за помощью врачей, госпитализации не потребовалось.

Это было единственное ДТП с пострадавшим за минувшие сутки. Кроме него произошло еще 22 аварии, но в них пострадали только автомобили. Выявлено более 9 тысяч нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали четырех пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU