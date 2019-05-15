В Рязани задержали сбежавшего из психбольницы пациента
В Рязани задержали сбежавшего из психиатрической больницы 36-летнего пациента. Об этом «КП-Рязань» сообщили в правоохранительных органах. Ранее, напомним, в родительских чатах мессендежеров стала распространяться ориентировка на психически больного «сутулого мужчину с желтыми зубами».
В настоящее время беглец задержан и находится в медицинском учреждении.
Ориентировка на беглеца, которую распространяли в мессенджерах.
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ИСТОЧНИК KP.RU