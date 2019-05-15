В Рязани задержали сбежавшего из психбольницы пациента

15 Май 08:05 2019-05-15T08:06:49+03:00

Полицейские быстро задержали мужчину и доставили обратно в психбольницу.

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В Рязани задержали сбежавшего из психиатрической больницы 36-летнего пациента. Об этом «КП-Рязань» сообщили в правоохранительных органах. Ранее, напомним, в родительских чатах мессендежеров стала распространяться ориентировка на психически больного «сутулого мужчину с желтыми зубами».

В настоящее время беглец задержан и находится в медицинском учреждении.

Ориентировка на беглеца, которую распространяли в мессенджерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU