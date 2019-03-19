За два дня в Рязанской области разыскали 13 сбежавших зеков
Рязанское УФСИН завершило оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», целью которого является «стабилизация оперативной обстановки в регионе», сообщает пресс-служба ведомства.
В результате оперативных мероприятий сотрудники УФСИН установили местонахождение осужденных, сбежавших из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания. Кроме того, в руки оперативников попали заключенные, которые самостоятельно не прибыли в колонию-поселение.
Всего за дня операции разыскали 13 человек.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если у вас есть информация о разыскиваемых лицах, сообщите ее по следующим телефонам:
- дежурная часть УФСИН России по Рязанской области: (4912) 97-11-96 или 8 910 631 1446;
- отделение розыска оперативного отдела УФСИН: (4912) 97-11-73.
ИСТОЧНИК KP.RU