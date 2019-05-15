Прокуратура: Рязанских школьников перевозили на неисправных автобусах
Прокуратура Пителинского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка установила, что в школах района эксплуатировались автобусы с неисправностями. В частности, на транспортных средствах были неисправные двери и сигналы требования остановки. С такими неисправностями автобусы запрещено использовать.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления руководителям школ и привлекла к административной ответственности в виде штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU