Прокуратура: Рязанских школьников перевозили на неисправных автобусах

15 Май 06:54 2019-05-15T07:09:00+03:00

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Прокуратура Пителинского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что в школах района эксплуатировались автобусы с неисправностями. В частности, на транспортных средствах были неисправные двери и сигналы требования остановки. С такими неисправностями автобусы запрещено использовать.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления руководителям школ и привлекла к административной ответственности в виде штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU