Рязанский СКР проводит проверку по факту ДТП со школьной «Газелью»
В четверг, 4 апреля, примерно 15.40 на 250-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Спасского района произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса «Газель». Установлено, что грузовик Renault с полуприцепом столкнулся с двигавшимися в попутном направлении «Газелью» и автомобилем Lada Granta.
Школьный транспорт возвращался из Рязани в Кадомский район после соревнований. В микроавтобусе находились трое школьников, шестеро сопровождавших их учителей и водитель.
В результате ДТП пострадали три ребенка (12-ти, 13-ти и 16-ти лет), а также двое взрослых. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и получили незначительные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.
Рязанский МСО СКР по Рязанской области проводит по факту ДТП доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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