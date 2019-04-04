2019-04-04T19:40:51+03:00
Происшествия

Рязанский СКР проводит проверку по факту ДТП со школьной «Газелью»

В автоаварии пострадали три ребенка
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 4 апреля, примерно 15.40 на 250-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Спасского района произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса «Газель». Установлено, что грузовик Renault с полуприцепом столкнулся с двигавшимися в попутном направлении «Газелью» и автомобилем Lada Granta.

Школьный транспорт возвращался из Рязани в Кадомский район после соревнований. В микроавтобусе находились трое школьников, шестеро сопровождавших их учителей и водитель.

В результате ДТП пострадали три ребенка (12-ти, 13-ти и 16-ти лет), а также двое взрослых. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и получили незначительные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Рязанский МСО СКР по Рязанской области проводит по факту ДТП доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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