Из школьного автобуса в Рыбновском районе выпала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-10T13:11:25+03:00

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9 апреля в Рыбновском районе из школьного автобуса выпала 11-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщил один из очевидцев происшествия.

— Девочка ехала на школьном автобусе домой в деревню Сидоровка, — рассказывает очевидец. — Во время движения открылась задняя дверь и школьница выпала. Все обошлось, серьезных травм нет. Ребенок только ободрал ноги.

По словам очевидца, родители девочки не стали предъявлять претензии ни водителю, ни школе.

Однако происшествием заинтересовалась прокуратура Рыбновского района, которая организовала проверку. Во время проверки представитель надзорного органа, в том числе выяснит, почему девочка не была пристегнута ремнями безопасности и находилась около задней двери автобуса, а не на пассажирском сиденье.

По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU