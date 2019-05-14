В Рязани осудили членов группировки Vovse, торгующих наркотиками за биткоины

14 Май 17:59 2019-05-14T17:59:10+03:00

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13 мая в Рязани огласили приговор шестерым подсудимым, четверо из которых входили в преступное сообщество Vovse, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Все они обвинялись в незаконном сбыте наркотиков на территории Рязанской области и других регионов.

Установлено, что в структуру преступной организации входили взаимосвязанные между собой подразделения: руководитель, куратор регионов и межрегиональные курьеры. Последние помогали руководителю налаживать каналы сбыта.

Одним из звеньев преступной организации были так называемые «склады». Их роль заключалась в получении крупных партий наркотиков и психотропных веществ от вышестоящих членов Vovse с помощью «закладок».

Руководил подразделением преступной организации на территории Рязанской области человек, конспирирующий свою деятельность в мессенджере Telegram под никнеймами «Менеджер по персоналу» или «Сергей». Один из рязанских подсудимых выполнял роль «оптового закладчика», трое других – роль «розничных закладчиков».

Членам Vovse регулярно выплачивалось вознаграждение, которое перечислялось им на лицевые счета платежной системы либо на виртуальные счета Bitcoin-кошельков. Трое из подсудимых свои биткоины через биржи криптовалют обменивали на российские рубли.

По результатам рассмотрения уголовного дела, один из членов группировки приговорен 6 годам лишения свободы, трое - к 4,5 годам лишения свободы со штрафом 70 тысяч рублей. Еще два человека приговорены к условным срокам заключения.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU