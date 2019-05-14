2019-05-14T16:54:17+03:00
Общество

В ближайшие часы Рязань накроют грозы и сильный ливень

Региональное МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 14 мая и ночью 15 мая в Рязани и области ожидаются грозы. О непогоде предупреждает региональное МЧС. Отмечается, что грозы будут сопровождаться ливневыми дождями и сильным ветром, порывами до 18 метров в секунду.

Напомним, днем 9 мая из-за грозового фронта были обесточены 15 сел и деревень в Подвязьевском, Вышгородском, Льговском, Дядьковском, Турлатовском, Искровском и Листвянском поселениях Рязанского района. Читать подробнее >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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