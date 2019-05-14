2019-05-14T13:34:00+03:00
Происшествия

В Рязанском районе гроза обесточила 15 населенных пунктов

Около суток энергетикам понадобилось, чтобы восстановить энергоснабжение
Александр РАДЫГИН
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Причиной отключения от электричества 15 населенных пунктов в Рязанском районе стал прохождение грозового фронта. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Напомним, 9 мая в 15:40 были обесточены 15 сел и деревень в Подвязьевском, Вышгородском, Льговском, Дядьковском, Турлатовском, Искровском и Листвянском поселениях. Возобновить подачу электричества энергетики смогли только к 04:00 следующего дня.

Напомним, ранее Рязаньэнрего сообщало, что все устройства грозозащиты в Рязанской области введены в работу.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В случае происшествий в Рязанском районе необходимо звонить в отдел по делам ГО и ЧС по телефону: 8 (4912) 28-61-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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