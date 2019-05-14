В Рязанском районе гроза обесточила 15 населенных пунктов
Причиной отключения от электричества 15 населенных пунктов в Рязанском районе стал прохождение грозового фронта. Об этом сообщает администрация муниципального образования.
Напомним, 9 мая в 15:40 были обесточены 15 сел и деревень в Подвязьевском, Вышгородском, Льговском, Дядьковском, Турлатовском, Искровском и Листвянском поселениях. Возобновить подачу электричества энергетики смогли только к 04:00 следующего дня.
Напомним, ранее Рязаньэнрего сообщало, что все устройства грозозащиты в Рязанской области введены в работу.
КУДА ЗВОНИТЬ?
В случае происшествий в Рязанском районе необходимо звонить в отдел по делам ГО и ЧС по телефону: 8 (4912) 28-61-58.
ИСТОЧНИК KP.RU