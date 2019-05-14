Один из рязанских районных судов перешел на летний режим работы
До 1 сентября судьи в селе Путятино будут трудиться по измененному графику
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Шацкий районный суд в селе Путятино перешел на летний режим работы, сообщает пресс-служба райсуда.
С 13 мая по 1 сентября сотрудники суда в селе Путятино будут работать по следующему графику:
- понедельник-четверг — с 08:00 до 17:00;
- пятница — с 08:00 до 15:45;
- обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По все вопросам работы суда в селе Путятино звоните по телефону: 8 (49146) 2-12-31.
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ИСТОЧНИК KP.RU