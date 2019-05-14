2019-05-14T12:30:36+03:00
Общество

Один из рязанских районных судов перешел на летний режим работы

До 1 сентября судьи в селе Путятино будут трудиться по измененному графику
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шацкий районный суд в селе Путятино перешел на летний режим работы, сообщает пресс-служба райсуда.

С 13 мая по 1 сентября сотрудники суда в селе Путятино будут работать по следующему графику:

- понедельник-четверг — с 08:00 до 17:00;

- пятница — с 08:00 до 15:45;

- обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По все вопросам работы суда в селе Путятино звоните по телефону: 8 (49146) 2-12-31.

Читать также: В Рязани и Шацком районе открылись вакансии на должности мировых судей. Время, чтобы подать документы, еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наркоман украл сотовые телефоны у юных танцоров из Рязани
В Рязанском районе гроза обесточила 15 населенных пунктов
В Рязани продлили действие скидок в общественном транспорте
Рязанская клиника не отстояла «право» докучать человеку звонками
Рязанский СОБР задержал особо опасных преступников
На Московском шоссе Рязани снова прорыв – на этот раз водопровода
Руководитель администрации Рязани попросил у губернатора денег
Рязанский пенсионер на «Ладе» сбил молодого мужчину
Под Рязанью две девушки на мопеде врезались в забор
В Рязани полторы недели разыскивают пропавшего мужчину
Паром у Елатьмы переправляется через Оку 13 раз в день
Электричка «Рязань-Шилово» на одном из перегонов стала похожа на паровоз
На 24 улицах Рязани заделали аварийные ямы на автомобильных дорогах
За майские праздники четверо рязанских детей отравились жидкостью для розжига
В Милославском районе все лето будут отключать газ из-за ремонтных работ
Рязанские браконьеры выловили более 120 кг налима, щуки и другой рыбы
Рязанский пенсионер зарезал бывшую супругу, поджег квартиру и покончил с собой
В Москве трагически погибла рязанская олимпийская чемпионка Клара Гусева
Рязанцам показали, как будет выглядеть новый научно-технологический центр
В Рязань возвращается жара, а грозы пока не уйдут
В Рязанском госуниверситете им. Есенина появился врио ректора
На рязанской дороге рейсовая маршрутка врезалась в столб
В Рязани стартовал конкурс «Рецепты новогодней столицы»
Рязанец Юрий Быков входит в жюри всероссийского театрально-поэтического конкурса
Рязанские следователи занялись проверкой травмирования ребенка на горке