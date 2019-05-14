Один из рязанских районных судов перешел на летний режим работы

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-14T12:30:36+03:00

До 1 сентября судьи в селе Путятино будут трудиться по измененному графику

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Шацкий районный суд в селе Путятино перешел на летний режим работы, сообщает пресс-служба райсуда.

С 13 мая по 1 сентября сотрудники суда в селе Путятино будут работать по следующему графику:

- понедельник-четверг — с 08:00 до 17:00;

- пятница — с 08:00 до 15:45;

- обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По все вопросам работы суда в селе Путятино звоните по телефону: 8 (49146) 2-12-31.

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ИСТОЧНИК KP.RU