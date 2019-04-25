В Рязани открылись вакансии на должности мировых судей

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-25T08:25:57+03:00

Судьи требуется в областном центре и Шацком районе

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В Рязанской области открылись вакансии на должности мировых судей. Об этом сообщает региональная квалификационная коллегия судей (ККС).

Согласно объявлению ККС, требуются:

- мировой судья судебного участка №3 судебного района Железнодорожного районного суда Рязани;

- мировой судья судебного участка №57 судебного района Шацкого районного суда Рязанской области.

Прием заявлений и соответствующих документов от претендентов проводится с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 в кабинете №8б Управления Судебного департамента в Рязанской области по адресу: Рязань, улица Николодворянская, 12.

Последний день приема документов на указанные должности – 17 мая 2019 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Советском районном суде Рязани не хватает секретарей и водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU