Рязанский СОБР задержал особо опасных преступников
Сотрудники подразделения Росгвардии оказали силовую поддержку при спецоперации
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Сотрудники рязанского СОБРа оказали силовую поддержку при задержании подозреваемых в особо опасном преступлении, совершенном с применением оружия, сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы задержать подозреваемых, офицерам подразделения пришлось выехать в южные регионы страны.
В настоящее время задержанных доставили в Рязанскую область. С ними проводятся следственные действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU