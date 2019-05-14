2019-05-14T11:41:35+03:00
Происшествия

Рязанский СОБР задержал особо опасных преступников

Сотрудники подразделения Росгвардии оказали силовую поддержку при спецоперации
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Сотрудники рязанского СОБРа оказали силовую поддержку при задержании подозреваемых в особо опасном преступлении, совершенном с применением оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы задержать подозреваемых, офицерам подразделения пришлось выехать в южные регионы страны.

В настоящее время задержанных доставили в Рязанскую область. С ними проводятся следственные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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