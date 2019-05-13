Бывший «слон» пырнул ножом молодого рязанца

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-13T14:25:13+03:00

Его объявили в федеральный розыск и задержали

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На улице Яблочкова в Рязани задержали бывшего участника «Слоновской» преступной группировки. В конце марта его заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека и объявили в федеральный розыск.

Тогда, как сообщает пресс-служба УМВД, на улице Черновицкой хорошо известный полиции индивид пырнул ножом в живот 25-летнего знакомого. После этого он уехал, но вскоре вернулся в город, где его «встретили» сотрудники уголовного розыска.

50-летнего мужчину не раз судили за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе на широко известном процессе. Недавно он отсидел очередной срок за кражу и незаконное хранение наркотиков, вел асоциальный образ жизни.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ и по решению суда заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU