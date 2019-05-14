Руководитель администрации Рязани попросил у губернатора денег

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-14T10:35:31+03:00

Их, по словам чиновника, не хватает на подготовку школ к 1 сентября

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13 мая прошла рабочая встреча губернатора Николая Любимова с и.о. главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Градоначальник отчитался об устранении прорыва коллектора на Московском шоссе, случившийся 10 мая. Напомним, грунт под асфальтом вымыло настолько, что дорога провалилась: в огромную яму, заполненную водой из канализации, попали и машины, и люди.

Губернатор отметил, что замена сетей тепло- и водоснабжения, канализационных сетей в городе продолжится: есть соответствующая госпрограмма, рассчитанная на 7 лет. В этом году немалые средства направят именно на ремонт коллекторов.

Обсудили и подготовку к будущему учебному году. По словам Сергея Карабасова, денег на это в бюджете облцентра не хватает. Губернатор обещал помочь.

– Мы постараемся сделать больше, чем в прошлом году. Как минимум 40 миллионов рублей выделим для своевременной подготовки учреждений образования к 1 сентября, – сказал Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU