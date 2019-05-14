2019-05-14T10:35:31+03:00
Общество

Руководитель администрации Рязани попросил у губернатора денег

Их, по словам чиновника, не хватает на подготовку школ к 1 сентября
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 мая прошла рабочая встреча губернатора Николая Любимова с и.о. главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Градоначальник отчитался об устранении прорыва коллектора на Московском шоссе, случившийся 10 мая. Напомним, грунт под асфальтом вымыло настолько, что дорога провалилась: в огромную яму, заполненную водой из канализации, попали и машины, и люди.

Губернатор отметил, что замена сетей тепло- и водоснабжения, канализационных сетей в городе продолжится: есть соответствующая госпрограмма, рассчитанная на 7 лет. В этом году немалые средства направят именно на ремонт коллекторов.

Обсудили и подготовку к будущему учебному году. По словам Сергея Карабасова, денег на это в бюджете облцентра не хватает. Губернатор обещал помочь.

– Мы постараемся сделать больше, чем в прошлом году. Как минимум 40 миллионов рублей выделим для своевременной подготовки учреждений образования к 1 сентября, – сказал Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский пенсионер на «Ладе» сбил молодого мужчину
Под Рязанью две девушки на мопеде врезались в забор
В Рязани полторы недели разыскивают пропавшего мужчину
Паром у Елатьмы переправляется через Оку 13 раз в день
Электричка «Рязань-Шилово» на одном из перегонов стала похожа на паровоз
На 24 улицах Рязани заделали аварийные ямы на автомобильных дорогах
За майские праздники четверо рязанских детей отравились жидкостью для розжига
В Милославском районе все лето будут отключать газ из-за ремонтных работ
Рязанские браконьеры выловили более 120 кг налима, щуки и другой рыбы
Рязанский пенсионер зарезал бывшую супругу, поджег квартиру и покончил с собой
В Москве трагически погибла рязанская олимпийская чемпионка Клара Гусева
Рязанцам показали, как будет выглядеть новый научно-технологический центр
В Рязань возвращается жара, а грозы пока не уйдут
В Рязанском госуниверситете им. Есенина появился врио ректора
На рязанской дороге рейсовая маршрутка врезалась в столб
В Рязани стартовал конкурс «Рецепты новогодней столицы»
Рязанец Юрий Быков входит в жюри всероссийского театрально-поэтического конкурса
Рязанские следователи занялись проверкой травмирования ребенка на горке