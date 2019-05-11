Провал велосипедиста в яму после прорыва коллектора в Рязани попал на видео
В социальных сетях появилось видео ЧП с велосипедистом на перекрестке Московского и Михайловского шоссе Рязани. Напомним, в ночь на пятницу, 10 мая, перед путепроводом со стороны «Барса» участок дороги рухнул в огромную яму с водой.
В горадминистрации сообщили, что в этом районе прорвало коллектор, и грунт под проезжей частью просто смыло.
Дорога провалилась около 2.30, устранили прорыв и откачали воду ближе к 6 утра. В ловушке оказались три машины, которые вытаскивали эвакуатором.
Как видно на записи, появившейся позже в сети, попал в этот искусственный водоем и велосипедист: мужчина ушел под воду по голову, однако сумел выбраться сам. Судя по записи, она сделана ранним утром – как раз, когда воду еще не откачали.
На месте до сих пор работают ремонтники «Водоканала». Последствия ЧП планируют полностью устранить к вечеру субботы, 11 мая.
Провал велосипедиста Рязань.
ИСТОЧНИК KP.RU