Провал велосипедиста в яму после прорыва коллектора в Рязани попал на видео

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-11T15:48:37+03:00

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В социальных сетях появилось видео ЧП с велосипедистом на перекрестке Московского и Михайловского шоссе Рязани. Напомним, в ночь на пятницу, 10 мая, перед путепроводом со стороны «Барса» участок дороги рухнул в огромную яму с водой.

В горадминистрации сообщили, что в этом районе прорвало коллектор, и грунт под проезжей частью просто смыло.

Дорога провалилась около 2.30, устранили прорыв и откачали воду ближе к 6 утра. В ловушке оказались три машины, которые вытаскивали эвакуатором.

Как видно на записи, появившейся позже в сети, попал в этот искусственный водоем и велосипедист: мужчина ушел под воду по голову, однако сумел выбраться сам. Судя по записи, она сделана ранним утром – как раз, когда воду еще не откачали.

На месте до сих пор работают ремонтники «Водоканала». Последствия ЧП планируют полностью устранить к вечеру субботы, 11 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="750" height="1334" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/708155" frameborder="0"></iframe> Провал велосипедиста Рязань.

ИСТОЧНИК KP.RU